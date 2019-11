Onsdag møtes den nye kommuneledelsen i Storfjord, men det er lite som tyder på at kommunestyremøtet vil gå rolig for seg.

Allerede i morgentimene har 30–40 skuterfolk fra bygda stilt seg opp utenfor rådhuset med skuterne sine.

De frykter planene om Treriksrøysa nasjonalpark vil bety stenging av skuterløypenettet i kommunen.

Guttorm Rognli leder Storfjord snøskuterforening. Han og sambygdingene har i dag 18 mil med skuterløyper de kan boltre seg på mot grensa til Finland og Sverige.

Løypene åpner normalt en gang på nyåret og er flittig brukt av folk også fra nabokommunene.

– Vi har hatt skuterløyper i 40 år. De er viktige for folk. Det er et stort skutermiljø. Å kjøre snøskuter betyr trivsel, det gir bolyst, fører med seg turistnæring og er viktig også for hundekjørerne. Utredning av en nasjonalpark vil bety kroken på døra, sier Rognli.

Guttorm Rognli og skuterentusiaster fra bygda har parkert 40 snøskutere foran rådhuset i Storfjord for å vise sin protest mot et verneforslag. Foto: Rune N. Andreassen

– Sprakk som en bombe

Det er Miljødirektoratet som har bedt landets fylkesmenn om å lage et utkast til mulige nye verneområder rundt omkring i landet.

Bare i Troms er det 24 områder som står på oversikten over områder som kan utredes, deriblant området rundt Treriksrøysa i Storfjord.

Dersom forslaget blir vedtatt kan konsekvensen være at verken eksisterende eller nye løyper kan godkjennes mens prosessen pågår.

– Bomben sprakk i vår, da det kom frem at Treriksrøysa var foreslått fra Fylkesmannen. Da var både Høyre og Arbeiderpartiet klar på at det skulle vi ikke ha. Ordføreren sa at vi ikke skulle verne. Siden har han foretatt en kuvending som ikke ligner grisen, sier Guttorm Rognli.

Det er derfor Rognli, sammen med flere titalls folk fra bygda, har brukt av fritiden på å laste snøskutere på tilhenger for å parkere dem foran rådhuset. Selv om det er en arbeidsdag.

– En nasjonalpark vil ta det meste av skuterløyper i kommunen. Hvis det er nødvendig kommer vi til å protestere til våre politikere har snudd, sier han.

Men ordføreren mener konflikten som har ført til protester i morgentimene er en misforståelse basert på en flause.

Ordfører i Storfjord, Geir Varvik (H), sto ansikt til ansikt med demonstrantene før han fikk gå inn til kommunestyremøtet. Han måtte svare på kraftig kritikk. Foto: Rune N. ANdreassen/NRK

Kaller nasjonalparkforslaget for en stor flause

– Jeg var ikke forberedt på noe sånt, sier ordfører Geir Varvik (H) når han ankommer rådhuset og får se demonstrantene og skuterne foran rådhuset.

Han innrømmer at han er overrasket, men sier Høyre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne ikke mente det de skrev i sin felles politiske plattform for Storfjord kommune.

Han sier de leste for dårlig gjennom før planene før de gikk i trykken.

Foto: Skjermdump/NRK

– Vi gjorde en stor flause da vi skrev i den politiske plattformen at vi ønsker en utredning. Jeg har sagt i tre-fire uker at dette bare er en stor misforståelse. Vi kommer ikke til å be noen myndigheter om å utrede en nasjonalpark ved Treriksrøysa.

Samtidig tror han kommunen har lite å stille opp med hvis staten likevel sier at de ønsker å verne et større område.

Etter at den nye forskriften i motorferdselsloven kom, må skuterløypene i Troms og Finnmark godkjennes på nytt. Det er ennå ikke gjort i Storfjord, i likhet med i en rekke andre kommuner.

Kommunen har satt av 200.000 kroner til å få godkjent de eksisterende løypene, men nå frykter man at en nasjonalparkutredning kan spenne bein på godkjenningsprosessen.

– Det betyr at vi ikke vil ha skuterløyper i det hele tatt å benytte, og en slik utredning kan ta svært mange år, sier mannen som leder skuterforeningen.

Demonstrantene tror lite på at det som står i den politiske plattformen skyldes en flause.

Marit Broeng sier snøskuter er en livsstil for henne, familien og folk som bor i området. Foto: Rune N. Andreassen

– Vi føler oss lurt. Jeg mener du har opptrådt uærlig, sier skuterentusiast Marit Broeng, og retter det direkte mot ordføreren.

Hun legger til:

– Livsstilen vår er å være på fjellet. Mister vi det mister noe viktig.

Forslagene til nye verneområder ligger på Klima- og Miljødepartementets bord. Det er ikke kjent når de skal være ferdigbehandlet.