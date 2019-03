– Vi slet med å komme oss opp med snøscooter. Vi hadde både folk på ski og vi kjørte scooter rundt for å komme oss på oversiden av han, sier fagleder skred i Tromsø Røde Kors, Per Inge Belt.

VANSKELIG FORHOLD: Det var krevende å komme frem til personen, sier Per Inge Belt i Tromsø Røde Kors. Foto: NRK

– Når vi endelig hadde kommet oss opp og fikk kontakt med vedkommende, klarte vi å geleide han ut fra det skumle området, sier han.

Ryddemannskapet var i dialog med skikjøreren under redningsarbeidet. Innsatsleder i politiet Knut Slartmann sier vedkommende var i god behold og hadde friskt mot.

– Han var på tur og kjørt ned fra Finnlandsfjellet. På veien ned kom han litt uheldig ut og endte opp i for bratt terreng. Foran han går det et skred og han vil dermed ikke fortsette nedover i frykt for å løse ut flere skred, sier han.

Han velger dermed å ta kontakt for å få hjelp til å komme seg ned.

– Vi snakket med han underveis og han har det etter forholdene bra, men var redd for at det skulle gå nye skred.

Ifølge Røde Kors er det ekstrem høy skredfare i området.

I GOD FORM: Innsatsleder i politiet Knut Slartmann sier skiløperen er uskadd. Foto: NRK

Kunne ikke bruke helikopter

Redningsmannskapet ville først hente personen ned med helikopter, men værforholdene satt en stopper for det.

– Vi prøvde først med helikopter, men værforholdene gjorde at vi måtte avbryte, sier Slartmann.

De valgte dermed å kjøre oppover så langt som mulig med snøscooter, for å så gå videre på ski.

Skredet gikk fra Akselkollen på Kvaløya. Et av de mest populære turområdene på Kvaløya.

Nødetatene, et helikopter fra AMK, fagleder skred fra Røde Kors og flere frivillige rykket raskt til stedet etter at politiet fikk meldingen litt før 17:00 onsdag ettermiddag.

Troms politidistrikt bekrefter at skigåeren er uskadet. Det er heller ikke meldt om materielle skader i det populære friluftsområdet.