Det er ikkje berre klokka som må innstille seg på vinter. No er snøen komen og alt tyder på at den vil bli liggjande.

– Slik prognosane ser ut no så, kan vi seie at vinteren eigentleg er komen for å bli. Det blir kaldare gjennom helga og ut neste veke, seier vakthavande meteorolog, Ola Bakke Aashamar.

Natt til fredag kom det nedbør i Nord-Noreg, men med store variasjonar.

I Tromsø kom det 6 millimeter

Harstad fekk 16 millimeter

Alta kom det 3,4 millimeter

Bodø fekk 16,8 millimeter

I helga vil det ikkje kome mykje nedbør, men det vil derimot bli kaldare.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Les også: No kan du få varsel om farleg vêr på mobilen

Kaldare luft

I helga vil det vere opphaldsvêr på Austlandet og i Troms, medan Helgeland og nord på Vestlandet vil få mykje regn, skriv meteorologane på Twitter.

I løpet av neste veke vil både Finnmark og Troms få ein del byger som følgje av kaldluft som kjem frå Arktis.

– Dette kan også slå inn mot Nordland, seier Aashamar.

Fjellstrøka i Sør-Noreg kan ifølgje Meteorologisk institutt få heile 20 minusgrader om natta. Det vil også kome snø over 600 meter over havet.

Dette kan sjå ut til å bli årets start på brøytekantar. Foto: Tonje Hareland / NRK

Over 40 ulukker

Den raske vêrendringa kan føre til glatte vegar, og operasjonsleiar i Troms politidistrikt, Roy Tore Meyer, ber folk om å vere forsiktige.

Berre sidan 15. oktober er det registrert over 40 oppdrag som har samanheng med glatt vegbane, ifølgje Meyer.

– Det er særleg på morgonen og kvelden at dei fleste ulukkene skjer. Då er det underkjølt vegbane, og det er glatt i fjella, som gir utslag så det blir automatisk dårleg veggrep, seier Meyer.

Og det er særleg dei plutselege vêrendringane som kjem brått på folk.

– Då blir ein kanskje ikkje merksam på kor glatt det eigentleg er. Særleg i rundkøyringar kan det bli fort polert, seier Meyer.

Operasjonsleiaren har fleire oppmodingar til bilistar på vinterføret.

– Det er viktig å halde ruta fri for snø og is slik at ein har tilstrekkeleg utsyn. I tillegg må ein sjekke dekka sine og sjå om dei er av god kvalitet. Sjekk med forhandlar om du er usikker på dekka dine, seier Meyer.