Nå kan du få varsel om farlig vær på mobilen

Det er Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som står bak tjenesten. De kan varsle om farlig vær, flom, snø-, jord- og fjellskredfare.

– God beredskap og muligheten til å utføre forebyggende tiltak er avhengig av gode og tidlige varsler. Denne tjenesten er viktig for å forebygge skader som skyldes flom, skred og farlig vær, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Årets første høststorm har for alvor truffet kysten i dag. På Helgeland venter de vindkast opp mot 40 meter per sekund. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel langs kysten i Nordland.

Uvær på vei inn over Moss i sommer. Foto: Trond Reidar Teigen

I fjor ble det meldt inn 133 naturskader etter årets første høststorm i vest.

Lund påpeker at kraftige regnbyger, flom, skred og vind hvert år forårsaker skader for hundrevis av millioner kroner.

Fargevarsler

Farevarslene er allerede tilgjengelige på yr.no og varsom.no, men nå får brukere altså muligheten til å få dem rett på mobilen. Tjenesten er gratis og kan skrus på hos varsom.no.

Varslene er delt inn i fargekategorier ut ifra alvorlighetsgrad:

Gult - Utfordrende situasjon

Oransje - Alvorlig situasjon

Rødt - Ekstrem situasjon

Tidlig i september første styrtregn på Østlandet til vannskader for over 250 millioner kroner. Foto: Jon Gimmingsrud/NRK

Abonnementsløsningen er et felles ønske fra NVE og Meteorologisk institutt for å kunne tilby nyttige varslingstjenester til både beredskapsmyndigheter og folk flest.

– Det siste året er det innført flere tiltak for å standardisere varsling av naturfare, og gjøre disse varslene lettere forståelig og raskt tilgjengelig for alle, sier Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt.

Statens vegvesen positive

Statens vegvesen er blant dem som vil ta i bruk tjenesten, for å raskere kunne være på plass der det trengs.

– Varsling på e-post og SMS gjør at våre geologer og entreprenør som har ansvar for vedlikehold av veier bruker mindre tid på å finne relevant informasjon og kommer raskere i gang med å vurdere betydningen for vegene og utføre forebyggende tiltak, sier Jane Bordal, direktør for Vegavdelingen i Statens vegvesen.