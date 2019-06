Snø i Troms - badevær i Oslo

Da Rolf-Gunnar Monsen våknet lørdag morgen hadde det lagt seg snø på terrassen hans. Datoen viste 29. juni, men Monsen var ikke så sikker på om det stemte.

– Jeg tenkte at kalendere måtte vise feil. Det er jo snart 1. juli, det er ikke meningen at det skal snø på denne tiden av året, sukker han.

Stor forskjell

På hytta hos Monsen viser målestokken tre grader lørdag. På Storøyodden er det 26 grader og sol.

På Storøyodden er det 26 grader. Her er folk på stranden og nyter sommeren. Foto: Eline Buvarp Aardal / NRK

– Nå sitter dem jo nede i Oslo og gisper fordi de har det så varmt. De sier at det er like varmt i vannet som i lufta, men vi har jo alltid hatt det slik på sommeren i Nord-Norge. At det er like varmt i havet som i lufta, så det er jo ikke noe nytt for oss.

– Men med litt temperaturforskjell da?

– Ja det er jo riktig, men det er litt morsomt å se på, sier en lattermild Monsen.

Stillongs under shortsen

Monsen er lærer og hadde planer om å kaste langbuksa nå som sommerferien er i gang, men på hytta hans på Hansnes har det snødd hele dagen – og det snør fortsatt.

– Normalt når jeg drar på ferie, tar jeg på meg shorts, men nå må jeg ha stillongs under shortsen for å i det hele tatt kunne ha den på meg.

– Ja man skulle ikke trodd det var midt på sommeren. Solen har snudd og det er ikke så lenge til jul, så kan jo være at dette er riktig og, sier Rolf-Gunnar Monsen. Foto: Rolf-Gunnar Monsen

– Er det dette som er nordnorsk sommer?

– Nei, det er ikke det. Det er å stigmatisere både nordlendinger og Nord-Norge. Dette er et særdeles kraftig avvik. Vi kan ha fem til syv grader på denne tiden av året, men ikke snø. Det er ikke vanlig, det er helt unormalt.

– Det er ikke uvanlig at det snør

Ifølge Anita Ager-Wick, statsmeteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge er det derimot ikke unormalt med snøfall på denne tiden av året.

– Det er ikke uvanlig at det snør, men det er ikke noe som er spesielt populært og noe man ønsker. Men i fjor var det nysnø på Tromsdalstinden i juli.

Ager-Wick forklarer at det er mye kald luft som har blitt dratt ned av de kraftige bygene som har vært over fylket lørdag.

Anita Ager-Wick, Statsmeteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge, sier det ikke er unormalt med snøfall i juni, selv om det ikke er ønskelig om sommeren. Foto: varsom.no

– Så det er i forbindelse med de kraftigste bygene at vi har hatt sludd på værvarslinga. Fra 600 meter over havet og oppover er det minusgrader, men det kan jo snø på lavere høyder enn dette også.