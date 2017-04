Skotsk fotball endte opp i Troms: – Den er fullt brukbar

– Ha-ha, dere også? Jeg er snart fri for strøm. Telefonen har ringt i ett i dag. The Sun, BBC, Aberdeen Evening Express, ler Johnny Mikalsen.

Det var en venn av han som fant ballen, men Mikalsen har fått den.

BBC forteller at ballen funnet på Vannøya, omtrent 10 kilometer nord for Tromsø.

– Ballen er bare litt skitten etter den lange reisen, men den er fullt brukbar, forteller Mikalsen.

LANG FERD: Så langt reiste den skotske ballen.

Tok kontakt med laget

Ballen tilhører U19-laget til Banks o' Dee FC i Aberdeen i Skottland. Ifølge klubbens sekretær, Tom Ewan, ser de sjelden noe mer til ballene som havner i elva.

Mikalsen sier at folk på Vannøya skjønte at ballen hadde reist langt fordi den var merket at den tilhørte dette laget.

– Ballen ble funnet 6. april, og mandag sendte vi e-post til klubben. Men vi har ennå ikke fått noe svar – bare en haug med telefoner fra journalister, forteller Mikalsen.

Nå kan det hende den norske finneren blir invitert til å være æresgjest under en av klubbens kamper, ifølge NTB. Ballen finner da trolig veien hjem.

– Eller?

– Jeg har jo fått den i bursdagsgave nå, så jeg får se hva jeg gjør med den, ler Mikalsen.