Russerne fortsetter med Nordpol-turer fra Svalbard

I 17 år har det vært arrangert slike turer. Fra Svalbard går turen til Barneo-basen – ei landingsstripe på is.

Herfra kan turister ta seg videre til polpunktet ved hjelp av helikopter eller på ski, forteller daglig leder Terje Aunevik i selskapet Pole Position, som er agent for selskapet på Svalbard. I år er det ventet at vel 300 turister skal delta på disse rutene i løpet av få uker i vår og sommer.

Truet

BRÅK: Terje Aunevik forteller at det ble bråk rundt militært bruk av rullebanen som er laget. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

I fjor truet russerne med å kutte ut aktiviteten.

– Det ble bråk rundt militært bruk av rullebanen som er laget, og uklarheter om Longyearbyen hadde vært brukt som bruhode for spesialstyrker som skulle øve i området rundt Nordpolen. Noen tillatelser ble trukket tilbake. Det har vi ryddet opp i. Nå er det klare kjøreregler for virksomheten, sier Aunevik.

Han sier at de ikke har noe som helst bevis for ulovlig militær aktivitet på Svalbard.

Må levere lister

Nytt av året er at russerne på forhånd må levere liste over utstyr som skal transporteres nordover via Svalbard.

For to år siden kom den russiske visestatsministeren Dmitrij Rogozin til Svalbard til tross for at han står oppført på EUs og Norges sanksjonsliste etter Russlands annektering av Krim-halvøya. Det vakte oppstyr. Han fløy nordover til basen ved Nordpolen. Ordningen med passasjerlister er blitt strengere etter denne episoden.

TAR I BRUK HELIKOPTER: Turister tar seg videre til polpunktet ved hjelp av helikopter eller på ski. Bildet er ikke av turister, men fra NRKs serie Oppdrag Nansen. Foto: Per Einar Grønmo / NRK

Stor betydning for Svalbard

– Aktiviteten ved Barneo-basen er viktig også økonomisk for Longyearbyen, sier Terje Aunevik i Pole Position.

Det legges igjen mange millioner kroner av pengesterke turister.

Også lufthavnsjef Morten Ullsnes i Longyearbyen sier at denne flyaktiviteten har stor økonomisk betydning for Avinor Svalbard.