Reiselivstopper reagerer på Sommarøy-stunt: – Vi vil bli møtt med skepsis

Mange har reagert etter at NRK meldte om klokkeløse Sommarøy som lurte «hele» verden.

Historien om den lille bygda med ca. 300 innbyggere som ville bli en tidsfri sone, viste seg å være en kampanje på oppdrag fra Innovasjon Norge som har fått mange reaksjoner.

Næringsministeren har sagt at det aldri burde vært gjort på den måten, redaktøren for Faktisk.no mener Innovasjon Norge bør skamme seg og Kjersti Løken Stavrum i Norsk PEN mener dette skader pressen.

Direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, sa til NRK onsdag at den manglende åpenheten har skapt et inntrykk av at det hele var et spontant initiativ fra befolkningen, mens det i realiteten har vært en kampanje styrt og delvis gjennomført av dem.

– Det er ingen grunn til å holde skjult. Det burde det vært åpenhet rundt. Jeg beklager at det ikke har vært det, sier Haugli.

En av dem som har reagert er administrerende direktør i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, som tok til Facebook for å uttrykke sin frustrasjon.

Dette la Hurtigruten-direktøren ut på sin Facebook-side onsdag.

– Det at Innovasjon Norge opptrer som en annenrangs trollfabrikk gjør at det blir mye vanskeligere for aktører som oss og andre seriøse aktører å få solgt inn gode saker til utenlandske medier, sier Skjeldam

Skjeldam mener det vil skade merkevaren Norge at staten gjennom Innovasjon Norge sprer falske nyheter.

Direktør i Hurtigruten, Daniel Skjeldam mener historien om Sommarøy potensielt kan være svært skadelig. Foto: Arne Flatin / NRK

Han sier selv at han ikke forstår hvorfor noen så det som nødvendig å gjøre det på den måten.

– Det ødelegger troverdigheten til både norsk reiseliv og norsk næringsliv i en periode hvor falske nyheter er et stort problem, mener Skjeldam.

– Falske nyheter er ikke en god idé

Skjeldam tror ikke dette stuntet vil gi en varig påvirkning på turiststrømmen til Norge, men at det nå vil bli mye vanskeligere å nå ut.

– Vi vil bli møtt med skepsis når vi prøver å kommunisere positive saker om Norge i fremover.

Han tror ikke at Innovasjon Norge med hensikt har prøvd å skade merkevaren Norge eller norsk reiseliv med kampanjen.

– Man har helt sikkert trodd at dette var en god ide. Men falske nyheter er ikke en god idé.

Hvert eneste år bruker Hurtigruten 500 millioner på å markedsføre og selge Norge i utlandet, ifølge Skjeldam. Han mener man fint kan selge Norge med sannheten. Foto: Stian Strøm / NRK

Direktør i Norsk Reiseliv, Per-Arne Tuftin er enig med Skjeldam om at det kan bli vanskelig å få ut de gode historiene fra Norge etter dette.

– Vi vil kanskje ha noen problemer med å nå igjennom med de gode historiene i en periode nå, sier han.

Tuftin sier at det nå blir viktig å vise at Norge har mye bra å by på når man skal markedsføre Norge. Og at det da må være ekte historier.

– Så nå er det viktig at man virkelig legger seg i selene, sier han.

– Det er snakk om en enkeltstående historie

Norsk Reiseliv har en god dialog med Innovasjon Norge allerede, og Tuftin har tidligere vært reiselivsdirektør i selskapet.

Direktør i Norsk Reiseliv, Per-Arne Tuftin mener bransjen fra nå av virkelig må legge seg i selene. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Per-Arne Tuftin mener Innovasjon Norge har vært veldig tydelige onsdag, på at dette var en sak som ikke skal gjenta seg.

– Vi regner med at vi kommer til å få et økt fokus på sanne og gode historier, sier Tuftin.

Tuftin sier at dette er en enkeltstående historie som Innovasjon Norge har vært ute og beklaget.

Han sier også at dette ikke representativt for den jobben som gjøres verken av Innovasjon Norge eller reiselivet ellers.

– Stort sett så er aktiviteten som blir gjort gjennomtenkte, god og de er sannferdige.