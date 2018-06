NRK-kartlegging: Stor usikkerhet rundt fylkesmøtet fredag

Spørsmålene:

Hva vil du gjøre fredag, kommer du til å møte opp i nemndas første møte i Alta? Hvis det ikke møter representanter fra Finnmark, eller bare noen få møter, vil du forlate møtet? Er det riktig av rådsmedlemmene fra Troms å gå videre og foreta vedtak i nemnda selv om ikke Finnmark oppnevner medlemmer? Burde hele prosessen med sammenslåingen reverseres på bakgrunn av den store motstanden i Finnmark? Burde Mæland prioritere å være til stede i Finnmark under møtet?

Arbeiderpartiet:

Willy Ørnebakk og Knut Werner Hansen:

Jeg er innkalt av Kommunal - og moderniseringsministeren i brev datert 08.06.2018 - videresendt til de valgte fra Troms 11.06. etter anmodning fra KMD. Jeg vil møte - dog selvsagt ikke dersom KMD i forkant avlyser møtet.

Problemstillingene i spm 2 og 3 vil eventuelt bli avklart på møtet.

Til spm 4: Fylkestinget i Troms har behandlet flere saker om regionreformen og gjort vedtak. De forholder jeg meg til.

Til spm 5: KMD har innkalt til møtet. De må selv vurdere hvem de deltar med.

Kari-Anne Opsahl:

1) Jeg vil møte

2) Nei

3) Det vil møtet ta stilling til.

4) Troms fylkesting har hele tiden vært mot at sammenslåingen skulle skje ved tvang, men vi forholder oss til de vedtak Stortinget har fattet(2 ganger).

5) Saken er vel såpass viktig at statsråden burde prioritere å møte.

Mari Martinsen Siljebråten:

1. Jeg er innkalt av KMD. Så fremt møtet ikke avlyses, møter jeg.

2. Dette er det vanskelig å si noe om per nå.

3. Dette er vurderinger jeg eventuelt må gjøre på fredag.

4. Som fylkestingsrepresentant og utpekt fra fylkestinget i Troms, forholder jeg meg til de vedtak vi har gjort.

5. Det er vurderinger KMD og statsråden får gjøre seg.

Arne Bergland:

1. Jeg vil møte, men likevel ikke dersom KMD I FORKANT AVLYSER MØTET.

2 og 3: vil eventuelt bli avklart på møtet.

4, Forholder meg til flere vedtak om regionreformen fraT roms fylkesting.

5. KMD har innkalt til møtet. De må selv vurdere hvem de deltar med.

Synnøve Søndergaard (svart på sms):

Jeg er innkalt av KMD og vil møte, men selvsagt ikke dersom KMD i forkant avlyser møtet. Jeg ser bare ikke for meg at VI kan fatte noen vedtak der dersom Finnmark ikke møter – eller det møter noen uten mandag fra fylkestinget – kun oppnevnt av KMD. Men Fylkestinget i Troms har behandlet flere saker om regionreformen og gjort sine vedtak og de vedtakene forholder jeg meg til.

Hanne Linaker (møter dersom AP får sju medlemmer):

1) Jeg forholder meg til at jeg er innkalt til møte i fellesnemnda av Kommunal- og moderniseringsministeren. Så fremst ikke KMD i forkant avlyser møtet, møter jeg.

2) Det er vanskelig å si noe om nå. Det vil jeg eventuelt måtte ta stilling til på møtet.

3) Det er som over, problemstillinger som må avklares på møtet.

4) Som fylkestingsrepresentant og utpekt medlem av fellesnemnda fra fylkestinget i Troms, forholder jeg meg til de vedtak som fylkestinget i Troms har gjort angående regionreformen. Fylkestinget i Troms har vært positiv til en regionreform, men har hele tiden vært i mot bruk av tvang.

5) Det er vurderinger som KMD og ministeren selv må ta.

Høyre:

Ole-Johan Rødvei:

1) Ja

2) nei

3) vurderes når den situasjonen evt oppstår

4) nei

5) politisk ledelse vil børe til stede

Line Fusdahl:

1. Møter i møtet på fredag.

2. Jeg vil ikke forlate møtet.

3. Nemnda må selv vurdere eventuelle situasjoner i møtet.

4. Nei, regionreformen gjennomføres i resten av landet etter vedtak i Stortinget.

5. Politisk ledelse i departementet vil være tilstede i møtet.

Christine B. Killie:

1) Ja

2) Nei

3) ja i noen grad

4) Nei

5) Om ikke ministeren selv, så bør noen fra politisk ledelse møte.

Fremskrittspartiet:

Ole M. Johansen:

1. Ja - har bestilt billett

2. Nei

3. Ja

4. Nei

5. Ingen formening om det!

Tom Erik Forså har ikke svart.

Senterpartiet:

Ivar B. Prestbakmo og Irene Lange Nordahl:

1. Jeg forventer at statsråden avlyser møtet fredag dersom Finnmark ikke oppnevner sine medlemmer i Fellesnemda på deres fylkesting, noe som synes overveiende sannsynlig.

2. Jeg forventer som sagt at statsråden avlyser møtet dersom Finnmark ikke oppnevner sine medlemmer i Fellesnemda på deres fylkesting.

3. Dersom Finnmark ikke oppnevner medlemmer til Fellesnemda så vil det ikke være riktig å fatte vedtak på møtet fredag, da man vanskelig kan si at man har ei fellesnemnd ihht inndelingsloven.

4. Sp er imot tvangssammenslåing av Troms og Finnmark, og vi mener at Stortinget må omgjøre vedtaket.

5. Mæland bør avlyse møtet dersom Finnmark ikke oppnevner sine medlemmer i Fellesnemda. Dersom Finnmark velger sine medlemmer i Fellesnemda så bør statsråden selv være til stede og lede møtet. Det er hun som har innkalt til møtet.

Rødt:

Jens Ingvald Olsen:

1. Jeg møter til møtestart kl 10.00 fredag 22.juni i Alta 2. Dersom Finnmark fylkesting ikke velger delegater til fellesnemd, og det dermed ikke møter noen fra Finnmark er det ikke en fellesnemd, og jeg vil fratre møtet.

3. «Rådsmedlemmer»? Hvis du mener fellesnemdmedlemmer, så har de ikke lovhjemmel til å fortsette møtet som annet enn en uformell sammenkomst.

4. Ja

5. Ja, Mæland burde være til stede.

Sosialistisk Ventreparti:

Ellen Øseth:

1. Ja.

2. Nei, ikke i utgangspunktet. Vi vet jo om de har oppnevnt eller ikke i Finnmark fylkesting når vi reiser til Alta fredags morgen.



3. Nei, det synes jeg ikke.

4. Ja

5. Jeg stoler på at statssekretæren handterer saken.

Venstre:

Roar Solllied:

1. Ja

2. Nei, bare hvis færre enn halvparten møter eller møtet blir avlyst av innkaller.

3. Riktigheten er et juridisk spørsmål som det opplagt er uenighet om. Utfordringen er de som ikke møter for å sette rammene for et nytt fylke. Da må noen gjøre det, ev departementet. (Siden benevnelsen «råd» er brukt her, er det på sin plass å presisere at de som er fylkesråder, har en vanlig representantrolle i fellesnemnda.)

4. Nei, dette er en nasjonal reform bestemt av Stortinget.

5. Det må hun gjerne gjøre, men det endrer ingenting. Vi kjenner grunnlaget, vet hva vi skal gjøre. Nå handler det om at vi sjøl tar tak for et sterkere nord.

Kristelig Folkeparti:

Widar Skogan:

1. Jeg møter.

2. Det er departementet som innkaller til møtet og jeg kommer til følge departementets vurdering av om møtet kan gjennomføres som planlagt.

3. Som politiker i Troms er jeg ansvarlig for at fylkets innbyggere og fylkeskommunalt ansatte ikke blir satt på sidelinja i den regionreformen som resten av landet er i full gang med å gjennomføre. Derfor vil jeg følge departementets vurderinger også i dette spørsmålet.

4. Nei.

5. Det er tilstrekkelig at departementet er til stede som ansvarlig for møtet. Dette er ikke Troms sitt påfunn.

Miljøpartie De Grønne:

Askild Gjerstad:

1. Ja

2. Ja

3. Nei. Dersom det skulle vise seg at noen partier har tenkt å gjøre vedtak i en fellesnemnd uten Finnmark, er det fullstendig uansvarlig. De burde forstå at en slik overstyring av Finnmark vil skape varige sår i samarbeidsklimaet i regionen.

4. Ja. De Grønne er mot tvangssammenslåinger.

5. Dersom Finnmark ikke møter, er det like greit at Mæland ikke møter heller. Det vil bare understreke at Mæland ikke har tatt Finnmark sine protester mot tvangssammeenslåingen på alvor.