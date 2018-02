Mystisk forlis blir teater: – Forsvaret har noe å skjule

Søndag 17. februar er det nøyaktig 40 år siden fiskebåten forliste utenfor Senja.

Sammen med Rimfrost teaterensemble lager dramatiker Nina Wester en forestilling om det som skjedde.

Fiskebåten «Utvik Senior» ble trolig rent i senk av et ukjent fartøy.

– Forsvaret har noe å skjule, hevder dramatiker Nina Wester.

Den tidligere teatersjefen på Hålogaland Teater i Tromsø er ikke i tvil om det som skjedde i etterkant av ulykka.

Nå er de i gang med det første leseprøvene med tekster som Wester har skrevet om forliset. Det er basert på samtaler hun har hatt med pårørende og etterlatte.

Forliset blir beskrevet som et av de mest gåtefulle forlis langs norskekysten. Foto: FOTO: NTB / SCANPIX

Justismord i et storpolitisk spill?

– Det som fasinerer er at det er som en kriminalhistorie, egentlig. Hva var det som egentlig skjedde? Det har de etterlatte aldri fått noe svar på, sier Wester.

– Jeg opplever det nærmest som et justismord, legger hun til.

«Utvik Senior» gikk ned midt under den kalde krigen. Teaterskaperne mener at det som skjedde i etterkant var en del av et storpolitisk spill.

– I tillegg til det storpolitiske, er det det medmenneskelige aspektet, som gjør historien interessant. Det er mange mennesker som aldri har fått sørge ferdig, sier Webster.

Nina Wester og Jonas Delerud i leseprøve på stykket om «Utvik Senior». Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Følelsen av maktesløshet

Til tross for to havarirapporter, en dokumentar og en bok har ingen klart å fastslå årsaken til forliset.

Teatergruppa Rimfrost fra Senja ser det som naturlig og som en plikt at de tar tak i saka om «Utvik Senior»-forliset.

Karstein Fredriksen fra Bøvær på Senja mistet eldstesønnen sin Knut Ivar i forliset. Her i samtale med Alexander Rindestu. Foto: Arild Moe / NRK

– Vi mener det er begått en urett, nærmest et justismord, sier også Kristine Myhre Tunheim i Rimfrost.

Hun ser på forestillinga som et fortelling om det lille mennesket mot systemet, der det lille mennesket ofres på fellesskapets alter. Hun får støtte i det fra Alexander Rindestu.

– Jeg kjenner på det der med å sitte igjen uten å få noe svar. De etterlatte fikk aldri noen grav å gå til med ei ro. Det har gjort et svært inntrykk å gå inn i den virkeligheten, sier Rindestu.

Han har lest seg opp på de to havarirapportene og boka om forliset.

Får hjelp av forsvarsministeren

Ulykka blir beskrevet som et av de mest gåtefulle forlis langs norskekysten.

Nå oppfordrer teaterskaperne alle som sitter på historier og informasjon rundt forliset til å bidra.

Nina Wester, Alexander Rindestu, Jonas Delerud og Kristine Myhre Tunheim lager teaterforestilling for å kaste nytt lys over forliset. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Vi har vært i kontakt med forsvarsministeren, som selv er fra Båtsfjord og er fiskersønn. Frank Bakke-Jensen har lovet oss å hjelpe oss, for det er klart at forsvaret gjemmer noe her, hevder Wester.

Hun mener den første havarirapporten sår tvil om fiskernes kompetanse, fordi den pekte på feilnavigering som årsak til ulykka.

– Det i seg selv er et sår som aldri helt har grodd. Det at du får høre at du ikke har kunnskaper om det være på sjøen. Det var jo en feil slutning, sier Wester, som mener dette viser hvilke løgner storsamfunnet har brukt for å forklare ulykka.