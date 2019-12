Mørketida på Svalbard trekker turister som aldri før

– Jeg har kommet til Svalbard fordi jeg vil teste grensene mine. Jeg vil se hvordan mørketiden påvirker meg og kroppen min.

Det sier 21 år gamle Maxime Polis fra Belgia. Han kom til Longyearbyen sammen med en venn. Nå er vennen reist, men Maxime har fortsatt flere fridager igjen, som han vil bruke i stummende nattemørke.

Maxime Polis fra Belgia besøker Svalbard fordi han vil se hvordan han påvirkes av mørketiden. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Jeg tenker jeg skal teste isskøyting, snøskuter og hundesledekjøring.

For ti år siden tok svalbardsamfunnet imot rundt 3.500 turister fra oktober til januar. I 2018 var tallet godt over 12.000.

– Fortsatt mye ledig kapasitet

– Det har vært et satsingsområde i mange år å få det til å fungere like bra på vinteren, som på sommeren. Vi har fortsatt et stykke igjen å gå, sier Ronny Strømnes, styreleder i Visit Svalbard.

Innovasjon Norge har hatt en nordlyskampanje gående over flere år. Ifølge Strømsnes har den virket. De har også lokalt satset på å øke turismen i de såkalte skuldermånedene.

– Kapasiteten for å håndtere økningen er god. Når vi kommer til oktober til januar, er det mye ledig kapasitet og det beste vi kan gjøre er å utnytte den. Vi tåler fortsatt flere turister enn det vi har i dag. I hvert fall 3–4000 turister til i måneden kan vi klare.

– Kommer fra hele verden

Mens det før for det meste var norske og nordeuropeiske gjester på Svalbard, er det nå folk fra hele verden som besøker verdens nordligste by. Olena Hindseth, bookingansvarlig på Gjestehuset 102 i Longyearbyen, merker godt at strømningen av turister spesielt i vintersesongen er økende.

Bookingansvarlig ved Gjestehuset 102 i Longyearbyen, Olena Hindseth, merker økt antall bookinger på vinterstid på Svalbard. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Folk kommer fra over alt i verden for å besøke Svalbard. Det er fantastisk, sier hun.

På grunn av den økte turismen, ble Longyearbyen i fjor den første arktiske destinasjonen som utviklet egne retningslinjer for besøkende.