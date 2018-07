Nå får turister i Longyearbyen beskjed om hvordan de skal oppføre seg

Er det lov å ta på snøskuterne? Hvor er det lov å bruke drone? Hva er viktig å gjøre før du beveger deg ut av byen?

Dette er blant punktene i de nye retningslinjene for besøkende i Longyearbyen. De skal gi både lokalbefolkningen og turister en bedre opplevelse av å være på Svalbard.

– Vi ønsker å få fram at Longyearbyen er et lokalsamfunn, og ikke kulisser for turistene. Kommer du hit er du en gjest, og da må du forholde deg til det, sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll.

Det er de som har utviklet retningslinjene, etter en mal laget av Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO).

Brunvoll mener folk har blitt gode til å ta vare på naturen på Svalbard, men at byen ofte kan glemmes opp i det hele.

Turismen forandrer seg

Mens det før i tiden hovedsakelig var norske og nordeuropeiske gjester på Svalbard, er det nå folk fra hele verden som besøker verdens nordligste by.

– Vi skjønner at turistene trenger informasjon for å vite hvordan de skal oppføre seg riktig. Det kan være noe så enkelt som hvilken side av veien de skal gå på, sier Edda Falk, kommunikasjonsrådgiver i AECO.

Falk forteller at Longyearbyen og andre arktiske samfunn ofte er små, og at man derfor merker godt når det kommer besøkende. Selv om dette i seg selv er flott, særlig som en inntektskilde for lokalsamfunnet, kan dette også skape problemer.

– Jo mer informasjon vi kan gi til turistene, desto bedre blir hele opplevelsen for alle sammen, legger hun til.

Alltid noen som blåser i regler

Brunvoll i Visit Svalbard håper de kan nå ut med de nye retningslinjene blant annet på cruiseskip og hos flyselskaper, slik at turistene får informasjonen før de ankommer Longyearbyen.

Han sier retningslinjene handler litt om sunn fornuft satt i en logisk, lettfatta ramme.

Ronny Brunvoll sier de har hatt ubehagelige opplevelser med turister i Longyearbyen. Blant annet at turister tar seg inn i barnehager, eller fotograferer skolebarn. Retningslinjene skal forhindre slike hendelser. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Så er det jo alltid noen som ikke vil følge reglene. Men jeg tror de aller fleste har et ønske om å bidra, og å være ordentlige gjester, sier han.