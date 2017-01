Lånekassen legger ned i Bergen og Tromsø

Etter det som omtales som «en helhetlig vurdering», har Lånekassen fått fullmakt til å avvikle kontoret i Tromsø innen 2020 og kontoret i Bergen i løpet av 2023. Til sammen berøres 40 årsverk – 20 i Bergen og 20 i Tromsø.

– Stadig flere av Lånekassens tjenester er det nå brukerne som løser selv, via nettet. En rekke tjenester er blitt digitalisert og automatisert. Det fører til at Lånekassen ikke trenger så mange medarbeidere som før for å behandle sakene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han understreker at alle som blir berørt av nedbemanningen i Tromsø og Bergen, skal få tilbud om jobb i Trondheim, Stavanger eller Ørsta.

– For å sikre solide fagmiljøer for manuell saksbehandling i fremtiden, er det behov for å samle ressursene på færre steder. Lånekassen får en slankere organisasjon, samtidig som vi ivaretar viktige distriktspolitiske hensyn. Kontoret i Ørsta blir opprettholdt, og den største nedbemanningen skal skje i Oslo, sier Røe Isaksen.

Skuffende

Statsråden erkjenner at dette er en vond og vanskelig beskjed for Lånekassens ansatte i Bergen og Tromsø, men understreker at begge byene har et stort arbeidsmarked.

– Lånekassen har fått god tid til avvikle kontorene, og både Bergen og Tromsø er relativt store arbeidsmarkeder med mulighet for å få nye jobber, sier kunnskapsministeren.

Tromsø Høyre har helt siden forslagene til strukturendringer i Lånekassen ble kjent arbeidet tett opp mot politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet for å hindre at kontorene i Tromsø legges ned, men også formidlet at statlige arbeidsplasser må flyttes ut fra Oslo.

– Det er skuffende at Kunnskapsdepartementet har fattet denne beslutningen. Jeg har hatt god dialog med de ansatte på Lånekassens kontor i Tromsø, og jeg er skuffet og lei meg på deres vegne. Tromsø Høyre har over lengre tid jobbet opp mot kunnskapsministeren for å hindre denne nedleggelsen, men dessverre ble utfallet noe annet enn vi hadde håpet, sier Erlend Svardal Bøe, gruppeleder Tromsø Høyre.

– Tromsø trakk det korteste strået

Gruppelederen sier at selv om det er skuffende at kontoret i Tromsø legges ned, synes han det er bra å se at den største nedbemanningen skjer i Oslo og at Ørsta opprettholdes.

– At Tromsø i denne omgang trakk det korteste strået har vi fått forklart med at Tromsø allerede har mange sysselsatte innenfor offentlig sektor og at Troms har en av de høyeste andelene statlige arbeidsplasser i Norge.

Erlend Svardal Bøe mener Lånekassen er en virksomhet å være stolt av.

– Det er bra at Lånekassen selv har tatt initiativ til å gå gjennom egen organisasjon og har en fremoverlent holdning til videre utvikling og effektivisering av virksomheten.