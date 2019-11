Lagrer datakoder i «dommedagshvelvet» på Svalbard

– Det er lett å ta vare på bøker og aviser. Men å ta vare på det digitale, som i stor grad eksisterer i «skyen», er mer komplisert.

Rune Bjerkestrand er gründer og daglig leder av den Drammen-baserte oppstartsbedriften Piql.

Selskapet har spesialisert seg på å lage film som lagringsmedium for digitale data.

Slik ser den spesielle Piql-filmen ut. Foto: GitHub

En litt mer avansert versjon av den gode gamle mikrofilmen man lagret aviser på i arkiver og biblioteker.

Nå har selskapet fått en av sine mest profilerte kunder så langt. Det San Francisco-baserte teknologiselskapet GitHub, eid av Microsoft.

GitHub hadde derimot et uvanlig formål med Piql sitt produkt.

– Vi er glade for å kunne samarbeid med Piql med å bevare åpne kildekoder for fremtidige generasjoner, sier leder for spesielle prosjekter i GitHub, Kyle Daigle, i en pressemelding.

I den nedlagte gruve 3 utenfor Longyearbyen har man nå åpnet for at det skal oppbevares kildekoder som brukes til å drive mange av programmene og systemene den moderne verden drives av. Foto: Piql

Hvelv for data og dokumenter, og nå koder

Frølageret på Svalbard, som er en av de 50 mest innflytelsesrike prosjektene i verden, har en mindre kjent lillesøster i form av World Arctic Archive.

Les også: Dommedagshvelv åpnes på Svalbard

Arkivet som i likhet med frølageret ligger i en nedlagt gruve, har som mål å lagre all verdens data trygt i minst 500 år.

Arkivet er fylt opp med at fra kommunale arkiver fra Sogn og Fjordane og Mexico, til Brasils grunnlov.

Nå skal også kildekoder, som brukes av programmere i nesten all teknologi det moderne samfunnet i dag er avhengige av, lagres i gruven.

Inne i en konteiner langt nede i den nedlagte gruve 3 på Svalbard skal datakoden lagres. Foto: Github

Første gang noen tar på seg det ansvaret

Nasjonalbibliotekar, øverste leder for det Nasjonalbiblioteket, Aslak Sira Myhre roser initiativet.

Han mener det var på tide at noen tok på seg ansvaret for å sikre at informasjonen blir sikret for fremtiden.

– Det er fantastisk at noen nå sier at de vil ta vare på koden som på mange måter er motoren bak veldige mye av de redskapene vi bruker i dag.

Myhre mener at lagringen på Svalbard kan ha to funksjoner.

Aslak Sira Myhre sier ingen til nå har tatt initiativ til å sikre kildekoder så sikkert om GitHub nå gjør. Foto: Ida Cecilie Madsen / NRK

– Rent historisk kan mennesker hundre år frem i tid lese koden som nå er lagt inn i hvelvet. Så kan de le eller si «jøss, de var mye mer avansert enn du skulle tro». Det blir en del av historiens matrise.

– Men kanskje viktigst er at hvelvet vil kunne huske viktig informasjon som av en eller annen grunn går tapt. Det er flere eksempler på hvordan gamle tegninger innen arkitektur fra gammelt av har blitt lagret og vært verdifulle mange, mange år senere, sier Myhre.

Ingen «big business»

Microsoft kjøpte i fjor GitHub for 7,5 milliarder dollar i fjor, og omsetter i dag for over 140 millioner dollar.

For norske Piql sin del er det derimot ikke så mye å tjene på å ha selskapet på kundelisten. I hvert fall ikke i kroner og øre.

– Github er en attraktiv samarbeidspartner som er bra for oss når vi skal ut i verden, sier Bjerkestrand.