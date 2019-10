Flere tusen forslag fra alle samfunnsområder er blitt vurdert i kåringen av de 50 mest innflytelsesrike prosjektene de siste 50 årene.

Blant de utvalgte på den internasjonale lista finnes nyvinninger innen alt fra teknologi og helse til arkitektur, finans og underholdning. Her kan du se hvilke prosjekter som ble valgt til å være på lista.

Inni her ligger det som skal sikre verdens matproduksjon hvis det for eksempel blir krig. Foto: Torgeir Skeie / NRK

Frøbanken på Svalbard er et av de 50 prosjektene som kom gjennom måløyet. Andre på listen er operahuset i Sydney, Harry Potter, Bitcoin, Apollo 11 og iPod.

– Det er svært gledelig at et så spesielt prosjekt som frøhvelvet blir anerkjent internasjonalt, sier administrerende direktør, Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Svalbard globale frøhvelv er et av Statsbygg aller mest kjente byggeprosjekt i verden.

Om PMIs internasjonale kåring Ekspandér faktaboks Det er den verdensledende organisasjonen for prosjektstyring, Project Mangement Institute (PMI), som står bak kåringen.

PMI har mer enn tre millioner medlemmer fordelt på 300 avdelinger verden over.

Topplisten ble offentliggjort i forbindelse med organisasjonens 50-årsjublieum i Philadelphia

– Sikkerhet for verdens matproduksjon

Frøbanken på Svalbard ble ferdigstilt i 2008. Inne i hvelvet lagres til sammen en million frøprøver fra nytteplanter i hele verden. Lageret skal sikre at plantene ikke dør ut i lokale eller verdensomspennende katastrofer.

– Det er den eneste plassen i verden hvor man har en så stor samling. Det er et unikt prosjekt og det er artig at det blir lagt merke til, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan til NRK.

Det finnes om lag 1700 plantegenbanker i verden. Noen av dem er truet av krig, eller de har allerede blitt ødelagt av krig. Frølageret på Svalbard er imidlertid det eneste såkalte back up-hvelvet for plantegenbankene verden over.

– Det er et unikt prosjekt og det er artig at det blir lagt merke til, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan til NRK. Foto: Arild Moe / NRK

Da blant annet borgerkrigen i Syria brøt ut i 2012, fryktet man at genbankene skulle bli ødelagt av krigen. Derfor ble rundt 80 prosent av frøsamlingen fra Aleppo lagret på Svalbard.

– Det ligger mange historier bak den millionen med frøprøver som er lagret på Svalbard. Det viser at frølageret fungerer som en sikkerhet for verdens matproduksjon.

De siste to årene er det blitt brukt 190 millioner på oppgradere anlegget. Årsaken til utbedringene er at det kom vann inn i atkomsttunnelen til hvelvet. Det skyldes at permafrosten er mer utsatt for smelting på grunn av våtere og varmere klima.

– Det er et norsk bidrag til matsikkerhet i verden. Norge har tatt på seg denne store kostnaden under skiftende regjeringer. Det gir Norge god «kred» internasjonalt at vi gjør denne jobben.

Svalbard globale frøhvelv Foto: NordGen/Mari Tefre/Svalbard Global Seed Vault Foto: Mari Tefre / Svalbard Globale Frøhvelv Foto: Bernt Olsen / NRK Foto: Bernt Olsen / NRK Foto: Mari Tefre / NRK Foto: Mari Tefre, Svalbard Global Seed Vault Foto: Bernt Olsen / NRK Foto: Nils Mehren / NRK Foto: Mari Tefre Foto: Mari Tefre / NRK Foto: Torill Ustad Stav / NRK Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Populær turistattraksjon

Administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen, sier i likhet med Skogan at den internasjonale oppmerksomheten er gledelig.

– Ingen hadde forventet at vi skulle havne på denne listen. Dette er stor stas, og morsomt å være i så fint selskap. Det sier litt om hvilken posisjon prosjektet har internasjonalt med tanke på å sikre verdensarven når det gjelder genetikk og frø.

Frølageret har også blitt en svært populær attraksjon for besøkende turister. Interessen har vært så stor at det nå jobbes med å bygge et besøkssenter ved hvelvet. Nikolaisen er ikke overrasket over den økte oppmerksomheten.

– Hvelvet bidrar jo til å ivareta den biologiske verdensarven vår for all framtid. Det handler om menneskehetens overlevelse i ytterste konsekvens, sier han.

– Sett i det perspektivet er det klart at det blir viktig å skape oppmerksomhet rundt frøhvelvet i like stor grad som Harry Potter for eksempel. Det er rett og rimelig.