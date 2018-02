Kan Omega-3 hjelpe barn med ADHD?

– Vi er spente på å se hva dette kan gjøre for konsentrasjonen og hjernens utvikling, sier moren til Peder, Siri Hanssen.

Hun håper det nye forskningsprosjektet sønnen tar del i skal gi positive resultater.

Vanlig medisin ga ikke resultater

12 år gamle Peder fikk diagnosen ADD da han gikk i tredje klasse.

– Han har konsentrasjonsvansker, men han har ingen problemer med å sitte i ro. Han har mer problemer med å være til bry og spørre om hjelp, sier Hanssen.

De vanlige medisinene for ADHD ga ikke resultater for Peder.

– Han responderte veldig negativt på vanlig ADHD-medisin, og ble både deprimert og trist. Så det sluttet vi med ganske fort, og nå tenkte vi at vi kan like gjerne prøve dette, sier hun.

12 år gamle Peder Yttervoll fikk diagnosen ADD da han gikk i tredje klasse. De vanlige medisinene for ADHD ga ikke resultater, og nå håper han at forskningsprosjektet vil ha en positiv effekt. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Viktig å finne et alternativ

Forskningsprosjektet er en klinisk studie hvor det skal undersøkes hvilken effekt omega-3 fettsyrer har på symptomer hos barn med ADHD, og om det kan bidra til å forbedre hjernens funksjon og utvikling.

Judeson Joseph er overlege ved barne- og ungdomspsykiatriske avdeling på UNN. Han mener det er svært viktig å finne alternativer til dagens ADHD-medisiner.

– Mange av barna som bruker dagens ADHD-medisiner har bivirkninger, og det er mange som ikke klarer å stå på medisiner over lang tid.

Overlege ved barne- og ungdomspsykiatriske avdelingen på UNN, Judeson Joseph mener det er svært viktig å finne alternativer til dagens ADHD-medisiner. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Forskningsprosjektet ligger an til å bli verdens største i sitt slag. Det strekker seg over tre år, og målet er at minst 330 barn som har ADD eller ADHD skal delta i undersøkelsen.

– Dersom vi skal teste ut teorien om at Omega-3 kan hjelpe mot symptomer for ADHD og ADD er vi avhengig av å ha mange deltakere i studien. Derfor satser vi høyt, så dette kommer til å bli stort.