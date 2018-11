Jens Johan Hjort trekker seg som ordførerkandidat

Jens Johan Hjort, en av Erna Solbergs viktigste støttespillere i Nord-Norge, ble valgt som Høyres ordførerkandidat i Tromsø lørdag 13. oktober. Nå har han valgt å stille sin plass til disposisjon, melder Tromsø Høyre i en pressemelding fredag ettermiddag.

Hjort sier til NRK at beslutningen er helt og holdent hans egen, og forklarer at beslutningen er todelt:

– Jeg har etter nominasjonsmøtet og bråket rundt bompengeulitmatiumet innsett at jeg aldri vil kunne være en samlende figur i Tromsø Høyre.

– Den andre delen handler om at Frp går ut før vi i det hele tatt har snakket sammen og stiller ultimatum med at det ikke skal betales en eneste krone i bompenger. Det er sabotasje. Vi kan ikke forholde oss til en samarbeidspartner som på den måten går ut og angir premissene for samarbeid i media.

Hjort mener det vil bli svært vanskelig for ham som leder å samarbeide med Frp etter dette.

– Jeg ser ikke at vi kunne fått det til på et fruktbart vis.

Må finne ny ordførerkandidat

Beslutningen om at han trekker seg ble ifølge pressemeldingen formidlet partiet tirsdag denne uken. Han har ifølge partiet «tilkjennegitt at han ikke lenger har den samlende rolle i partiet som er nødvendig for å lede partiet til valgseier».

«Styret i Tromsø Høyre har hatt møte fredag ettermiddag for å drøfte situasjonen som har oppstått og for å sette i gang arbeidet med å finne en ny ordførerkandidat. Styret vil nå håndtere situasjonen videre», heter det i pressemeldingen.

– Situasjonen nitrist

Partiet legger ikke skjul på at Tromsø Høyre er blitt satt i en vanskelig situasjon.



– Partiet har blitt satt i en krevende og vanskelig situasjon som vi helst skulle vært foruten. Situasjonen er bare nitrist. På mange måter står Tromsø Høyre i samme situasjon som i 2015. Vi er nå nødt til å finne en ny ordførerkandidat etter at vi har gjennomført den ordinære nominasjonen, sier leder i Tromsø Høyre, Markus Akselbo.



– Vi kommer nå til å bruke tiden på å finne vår ordførerkandidat. Målet er å få presentert en ordførerkandidat før jul. Vi er mange i Høyre som er klar for å gi Tromsø en ny og bedre retning. Tromsø trenger ikke fire nye år med Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Det er politikken som må stå i sentrum, sier Akselbo videre.

Geir-Inge Sivertsen, fylkesleder for Troms og Finnmark Høyre, er overrasket over avgjørelsen.

– Men vi må ha respekt for at mennesker gjør personlige beslutninger. Min anmodning er at Tromsø Høyre får en ny ordførerkandidat raskt på plass slik at Tromsø får et skifte neste høst.