I denne bilen satt Odd-Ivar da skredet kom

– Jeg satt kanskje 4–5 minutter i bilen, men det føltes veldig mye lengre. Det var en jævlig opplevelse, sier Odd-Ivar til NRK.

Han var på fra Tromsø til Harstad, og satt i en av de tre bilene som ble tatt av det store snøskredet på E8 i Lavangsdalen. Odd-Ivar lå bak en minibuss og holdt litt avstand på grunn av snøfokk. Plutselig ser han at det kommer noe fra høyre side.

– Så rister det noe voldsomt. Da skjønner jeg at det er et snøskred, og jeg ble veldig redd for at vinduene på høyre side skulle bli knust og at snøen skulle komme inn i bilen.

Politiet har evakuert hele E8 i Lavangsdalen på grunn av stor snøskredfare. Redningsmannskaper har lett gjennom hele området, uten å finne flere biler under de store snømassene som gikk over europaveien torsdag formiddag.

– Kjente på panikken

Odd-Ivar forteller at alt skjedde veldig raskt. Han tror det gikk 10–15 sekunder før alt ble stille.

– Jeg klarte etter hvert å summe meg litt for å lete etter telefonen slik at jeg kunne ringe etter hjelp. Det var helt mørkt inne i bilen og telefonen fant jeg ikke. Den bruker å ligge i en konsoll, så bilen har ristet så mye at telefonen var borte. Da kjente jeg litt på panikken, sier han.

Men Odd-Ivar så en glippe lys over førerdøren. Han forsøkte å få ned ruta, men det gikk ikke. Etter noen minutter kom det en brøytesjåfør som gravde fram vindusruta, men den gikk fortsatt ikke opp.

– Til slutt måtte han knuse ruta med en hammer slik at jeg kunne klatre ut av bilen. Jeg har aldri opplevd noe lignende. Det var en rar følelse, en følelse jeg ikke vil ha igjen.

Ørjan Pedersen var en av de første som kom til stedet etter at snøskredet hadde feid over E8. Foto: Ørjan Pedersen

Området blir stengt i timevis

Det er usikkert hvor lenge Lavangsdalen, som ligger vel 30 minutters kjøretur fra Tromsø sentrum, er sperret.

– Når det er erklært trygt skal veien ryddes. I beste fall handler det om timevis, opplyser politiet.

Skredet gikk ved Sarasteinen, omtrent midt i Lavangsdalen. Ingen av de seks personene som satt i bilene som ble tatt av skredet ble skadd.

Skredet er cirka 200 meter langt og to meter dypt. Det er omkjøring for personbiler via Andersdalen på fylkesvei 294. Store kjøretøy må fortsatt vente.

Hvis du kommer sørfra kan det være kortere å kjøre via Malangseidet og Ryatunnelen, men her er det også stengt for store kjøretøy.

Oppdatert informasjon fra Statens vegvesen etter skredet i Lavangsdalen: E8 i Troms er stengt etter raset i Lavangsdalen. Det er to mulige omkjøringer. Statens vegvesens geolog er på veg for å undersøke området. Foto: Statens vegvesen

Europavei 8 er innfartsveien til Tromsø fra E6, og det har flere ganger før gått snøskred over veien i Lavangsdalen.

Skredet er cirka 200 meter langt og to meter dybt og går over hele veibanen på E8. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Nødetatene og frivillige mannskaper rykker ut til skredområdet i Lavangsdalen. Dette bildet er tatt på E8 i Ramfjorden – på vei inn i Lavangsdalen. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Det har falt store snømengder i Troms den siste uka og det er stor snøskredfare.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Du trenger javascript for å se video.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.