– Det går ut over helsa til folk, sier Roger Sørensen.

I hele landet er det behov for enorme summer til vedlikehold av fylkesveiene. Troms er et av fylkene der tilstanden er verst. Noe Roger Sørensen har kjent på lenge. Men søndag nådde problemet et klimaks, da hans mor ble svært dårlig.

Sørensen måtte tilkalle ambulansen.

– Veien var så dårlig at vi måtte holde rundt 30 kilometer i timen på en vei der vi vanligvis kan kjøre i 60–80 kilometer i timen, forteller vaktlege Erik Glæstad.

Moren til Roger Sørensen måtte vente på ambulansebåt og fraktes med den til sykehuset. Ambulansen ville ikke kjøre henne på den dårlige veien. Foto: privat

Sammen med ambulansepersonellet vurderte de det slik at det var uforsvarlig å frakte den syke kvinnen med ambulanse.

– Det humpet og ristet så mye at det var uaktuelt. Derfor måtte vi tilkalle legebåten, sier Glæstad.

Dermed tok det ifølge anmeldelsen tre timer ekstra å frakte Roger Sørensens mor til sykehuset, enn det ville tatt dersom veiene hadde vært i god stand.

MÅ BRUKE BIL: Det er ikke bussforbindelse på Reinøy. Mange av innbyggerne må derfor kjøre på den humpete veien hver dag.

– Dersom det ikke er flyvær, er ambulanse det eneste alternativet vi har flere steder i fylket. Og det er mange veistrekninger der det kan bli svært vanskelig å rykke fort nok ut, på grunn av dårlige veier, sier Erik Glæstad.

Roger Sørensen forteller at det ser ut til å gå bra med mora hans. Men hendelsen fikk han til å ta grep.

Innbyggerne på Reinøy i Troms er fortvilet over den dårlige veistandarden. Du trenger javascript for å se video. Innbyggerne på Reinøy i Troms er fortvilet over den dårlige veistandarden.

Ødelagte biler

I garasjen sin på Reinøy har han en god samling med støtdempere. Alle er ødelagte, etter å ha kjørt på veiene på øya. Noen av støtdemperne er bare ett år gamle.

– På den ene bilen min har aluminiumsfelgene sprukket, forteller Sørensen.

Han kjører på den humpete veien omtrent fem dager i uka, frem og tilbake fra jobb.

Det samme gjør Hanne Johnsen. I fjor ramlet støtfangeren av bilen hennes. I år har skjermene begynt å løsne, både foran og bak på bilen.

– Det er fortvilende. Vi betaler full veiavgift for å kjøre på en vei der bilene går i oppløsning. Vi skulle nesten hatt betalt for å kjøre på disse veiene, sier hun.

– Og hva kan vi gjøre, da? Vi klager og klager, men får ikke gehør noen steder.

OPPGITT: Hanne Johnsen vurderer å kjøpe seg ny bil, men kvier seg av frykt for at den skal bli ødelagt av å kjøre på veiene på Reinøy. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Anmeldte fylkesråden

Tirsdag leverte Roger Sørensen en politianmeldelse mot fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo, Staten vegvesen og entreprenøren som jobber med fylkesvei 301 på Reinøy.

– Jeg regner jo med at saken blir henlagt, men det er viktig å få satt søkelys på hvor alvorlig det er. Kanskje kan vi få gjort noe, både med veistandarden og med vedlikeholdet på veien, sier Sørensen.

ADVARER: – Vi advarer alle med gebiss og proteser om å ta dem av før de kjører på veiene på Reinøy, sier Roger Sørensen. Foto: Petter Strøm / NRK

Fylkesråd for samferdsel Ivar B Prestbakmo, som har det øverste ansvaret for fylkesveiene, er ikke bekymret for anmeldelsen.

– Det er vel ikke den beste bruken av politiressurser, sier han.

Men han er frustrert over tilstanden på veiene i fylket hans.

– Situasjonen er kjempefortvilende. I Troms har vi et etterslep på vedlikehold av fylkesveier på flere milliarder kroner. Sammen med Statens vegvesen og operatørene på de forskjellige strekningene gjør vi så godt vi kan når det kommer til vedlikehold, innenfor det budsjettet vi har, sier Prestbakmo.

FORTVILET: Også fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo er frustrert over situasjonen på fylkesveiene. han sier at de jobber så godt de kan med det budsjettet de har. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Han etterlyser at regjeringen tar tak, og setter av penger til et nasjonalt etterslepsprogram.

– De nasjonale myndighetene bryr seg ikke om situasjonen vi står i. Vi må bare gjøre så godt vi kan med de midlene vi har.

Gjør forbedringer denne uken

Mesta ønsker ikke å kommentere selve anmeldelsen, før de får lest den.

– Utgangspunktet for denne saken, slik vi har blitt gjort kjent med den, er en trist og uheldig situasjon. Når det gjelder spørsmål om veistandarden, er det Statens vegvesen som skal svare på spørsmål, som byggherre og veieier, sier kommunikasjonssjef i Mesta, Eskil Sand.

Rigmor Thorsteinsen i Statens vegvesen sier at heller de ikke ønsker å kommentere politianmeldelsen før de har sett den.

– Men vi skal faktisk utbedre veien på Reinøy denne uken. Vi har hatt utfordringer med tanke på tele i bakken, men nå har det tint og entreprenøren skal prøve å fikse veien, sier hun.