Her ønsker de å teste ut sjarkfiske etter torsk

– Jeg har stor tro på en framtid for kystfiske ved Svalbard, med utgangspunkt i Longyearbyen, sier Jørgen Vollstad i SINTEF Nord i Tromsø.

Sammen med en gruppe fiskere planlegger han et prøvefiske med sjark ved Svalbard i sommerhalvåret.

Målet er å kunne fiske torsk på Svalbard i en periode på året der det ikke finnes mye torsk langs kysten. Da trekker den nordover, og det har vist seg å være spesielt store bestander på vestkysten av øygruppen.

– I utgangspunktet ønsker vi å starte et prøvefiske med en eller to sjarker, for å vise at dette er bærekraftig, sier Vollstad.

Etter fangst er planen at fisken sendes med flytransport til fastlandet. Vollstad er sikker på at dette er en løsning som kan være mulig å få til.

– Dette kan gi fersk torsk til markedene i en tid der torsk er mangelvare, sier han.

Tror på lønnsomhet

SINTEF har stor tro på at det kan utvikles et lønnsomt fiske med kystfartøy med base i Longyearbyen.

– Jeg har snakket med folk som har vært der oppe, og til tider koker det nesten inne i Isfjorden. Det er mye fisk til tider.

Men det er fremdeles mye som må på plass før forsøkene kan komme i gang.

– Det er jo en del rammebetingelser som ikke er på plass. Blant annet har ikke en sjark lov til å være i svalbardsonen per dags dato. Da kreves det havfiskesertifikat på båtene, sier Vollstad.

SINTEF har nå startet en dialog med Sjøfartsdirektoratet for å tilpasse en sjark til å kunne gå ved Svalbard rundt sommeren.