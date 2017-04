Tidenes beste skreisesong: – Vi er et eneste stort glis

Hittil i år er det fisket 175.000 tonn fersk torsk. Det er 3000 tonn mer enn på samme tid i fjor. Bare fra i fjor har verdien på ferskfisken steget med 200 millioner kroner.

Tidenes høyeste totalverdi gir fiskerne god grunn til å smile. Så langt er det dratt opp fersk torsk for 2,6 milliarder kroner.

– Vi er et eneste stort glis, for å si det sånn. Sammenlignet med fjoråret kan vi se at den totale summen har økt, og at den bare går oppover og oppover, forteller Stein Jonny Vornes.

Fakta - skreifisket Foto: Sverre A. Børretzen/Aktuell/NTB SCANPIX Ekspandér faktaboks Skreifisket utenfor Lofoten og Vesterålen er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge, og det største torskefisket i verden.

Det tradisjonelle lofotfisket starter normalt i slutten av januar og varer et stykke ut i april.

I denne perioden kommer torsken inn fra Barentshavet for å gyte.

De viktigste gytefeltene ligger på nordsiden av Vestfjorden, fra Lødingen til Røst.

Inntil 1940 var lofotfisket hovedinntektskilden for et flertall av fiskerne i Nord-Norge.

Fangstene varierer. Ved årtusenskiftet ble det tatt 30.000 tonn torsk. I 1947 var fangsten rekordhøy med 146.000 tonn.

Skrei er en torsk, men i motsetning til den stasjonære kysttorsken, er skreien en vandrer. Når den er gytemoden i november/desember, legger den i vei fra sine beiteområder i Barentshavet, mot Lofoten, hvor den gyter i løpet av februar - april. Yngelen driver tilbake til det arktiske havet hvor den vokser opp, og når skreien er 3 – 4 år gammel, drar den til Norskekysten, som foreldrene i sin tid gjorde.

Skrei kan bli opptil 20 år gammel, innpå 2 meter lang, og veie inntil 55 kilo.

Fornøyd

29-åringen er skipper på båten «Vornesværingen». Da han i 2012 investerte 12 millioner i en fiskebåt, ante han ingenting om at torskeprisene kom til å stupe. I dag, fem år senere, opplever han en fordobling av prisen.

– I begynnelsen av januar var det mulig å få 30 kroner for torsken, og det er veldig bra. Naturligvis har det sunket litt etter hvert, men vi har merket gode priser. Vi har lagt godt merke til det totale beløpet på seddelen.

I likhet med Vornes vil også andre han har snakket med i fiskerinæringa ta påskeferie med god samvittighet.

– Det er mange som har merket at prisene har vært bedre, og at tilgjengeligheten på fisk har vært bra. Vi er veldig fornøyde så langt, så det er overhodet ingen grunn til å klage.

«All time high»

Også i fjor var skreifisket av det eventyrlige slaget. For de minste båtene har et varierende og tidvis tøft vintervær gjort skreifisket utfordrende. Tross mye landligge kan fiskerinæringa skryte på seg tidenes beste skreisesong.

Assisterende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland. Foto: Klemet Anders Sara/NRK

– Vi har hatt tre veldig gode år, og er nå inne i vårt fjerde rekordår. Det er snakk om enorme mengder fisk og fantastiske verdier, hvor prisen stiger og drar totalverdien opp, sier assisterende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag.

Totalverdien på skreien som er dratt opp i Norge hittil i år er på 2,6 milliarder kroner. Til sammenligning var det fisket torsk for 2,4 milliarder på samme tid i fjor.

Råfisklagets totale omsetning i løpet av året er 11,5 milliarder. Lofoten og Øst-Finnmark har hatt størst økning.

Fakta om skrei Ekspandér faktaboks Skreien er en torskefisk som vokser opp i Barentshavet og trekker mot norskekysten for å gyte.

Finnes langs kysten fra januar til mai.

Skiller seg utseendemessig fra kysttorsk ved at den er lengre og spissere i formen og har lysere fargetegninger i skinnet.

Har forskjeller i øresten og kromosomer sammenlignet med kysttorsk, noe som gjør at forskere mener det finnes liten grad av krysning mellom kysttorsk og skrei.

Serveres tradisjonelt sett trukket i lettsaltet vann, med lever, rogn og kokte poteter som tilbehør.

Kilder: godfisk.no, forskning.no



Bra for rekruttering

Haugland mener de store verdiene er en gave til kystbefolkninga og regionen.

– Det er ingen tvil om at store og gode inntekter for fiskerne skaper stor aktivitet både til sjøs og på land. Fjoråret var tidenes år på den norske flåten som leverer fisk til råfisklaget si sikt.

Han sier at en god periode for fiskerinæringa vil gi resultater på rekrutteringssida.

– Folk ser at fiskeri skaper store verdier, og at det er mulig å skaffe seg et utkom i denne næringen. Det er ingen tvil om at positive inntrykk skaper økt interesse.