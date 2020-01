Isbjørnen er nå bedøvd og blir fløyet til Kinnvika, vest på Nordøstlandet, opplyser kommunikasjonsrådgiver hos Sysselmannen, Terje Carlsen.

– Vi har fått bistand fra Norsk Polarinstitutt som har isbjørnfaglig kompetanse, sier Carlsen.

Isbjørnen ble oppdaget i 17.30-tiden torsdag ettermiddag ved Vestpynten like ved flyplassen i Longyearbyen på Svalbard. Bjørnen var på vei i retning Hotelneset inn mot tettbebyggelsen.

Kort tid senere sendte Sysselmannen ut en melding på sine Facebook-sider der de ba folk holde seg unna området.

Isbjørnen ble etter hvert lokalisert på Isfjorden, og ved hjelp av helikopter ble det gjort forsøk på å jage bjørnen mot Revneset.

Foto: SKJERMDUMP

Flere nærgående isbjørner de siste ukene

Det er kun to uker siden forrige gang en isbjørn dukket opp i nærheten av Longyearbyen. Da fikk et turistfølge nærkontakt med en isbjørn, og turistguiden måtte slå bjørnen på snuten for å skremme den vekk.

Også i romjula var en isbjørn flere ganger på besøk i sentrum av Longyearbyen. Bjørnen lot seg ikke skremme, og måtte til slutt avlives av Sysselmannen. Det vekket sterke reaksjoner.