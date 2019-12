Her leiter isbjørnen etter mat i søpla

Natt til lørdag hadde Longyearbyen på Svalbard nok en gang besøk av isbjørn. Det var en drosjesjåfør som oppdaget dyret ved femtiden, rett utenfor inngangspartiet til et bygg.

Trolig er det snakk om den samme bjørnen som vandret rundt i sentrum andre juledag, sier Sysselmann på Svalbard, Kjerstin Askholt.

– Nå står den og spiser av en søppelkasse. Den tiltrekkes av matlukt, fortalte Askholt lørdag morgen.

Sysselmannen ønsket egentlig å bedøve bjørnen, for så å frakte den langt bort fra bebyggelsen med helikopter. Men planene måtte skrinlegges på grunn av mangel på mannskap. Lørdag ble bjørnen jaget i retning av van Mijen-fjorden.

– Det er lenge siden vi har hatt en så pågående isbjørn på besøk, sier Askholt.

Lørdag kveld forteller Sysselmannen at de må avbryte arbeidet med å jage isbjørnen. Værforholdene gjør det vanskelig for helikopteret å fortsette.

Isbjørnen befinner seg nå innerst i Bjørndalen.

– Det betyr at vi ikke kan forutse hvor bjørnen beveger seg videre. Vi ber derfor folk om å være svært varsomme når de ferdes ute. De må gi beskjed til Sysselmannen om de observerer isbjørn eller bjørnespor, sier Askholt.

Besøk på polsk forskningsstasjon

Også den polske forskningsstasjonen i Hornsund helt sør på Svalbard har hatt besøk av to isbjørner i romjula.

Tredje juledag publiserte de polske forskerne som er stasjonert i Hornsund flere bilder av to bjørner rett utenfor kjøkkenvinduet. Foto: Sebastian Szczurtek

Polakkene måtte til slutt få hjelp av et helikopter fra Sysselmannen for å få bjørnene vekk.

– Det er en del isbjørn i området nå, sier Kjerstin Askholt.

Hun vil imidlertid ikke spekulere i om nærkontakten i romjula er tilfeldig, eller om bjørnen faktisk har begynt å trekke nærmere folk.

– Det har blitt flere isbjørner på vestkysten (av Svalbard, journ. amn). Det betyr også at dyra er nærmere stedene det bor folk. Sånn sett er det større sjanse for konfrontasjoner. Men om det betyr at bjørnenes adferd har endret seg, vil jeg ikke spekulere i, sier Askholt.

Etter jul skal Sysselmannen se nærmer på utfordringene med isbjørn. Lørdag er det viktigste å få bjørnen vekk fra bebyggelsen.

– Det er viktig at folk sier ifra til oss når de ser bjørn, slik at vi kan sette i gang tiltak. Samtidig er dette en påminnelse om at vi bor midt i isbjørnland. Alle må derfor bidra, sånn at vi ikke lager lokkemidler av søppelet, sier Askholt.