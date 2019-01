Det kraftige uværet som er ventet på Svalbard torsdag gjør at mer enn hundre mennesker blir evakuert. Beslutningen ble tatt på et møte onsdag ettermiddag.

I Nybyen bor det til sammen 110 personer som alle evakueres senest klokken 08.00 torsdag morgen. Det samme gjelder for beboerne i til sammen 29 boenheter i lia under Sukkertoppen. I tillegg vil gjestehus 102 også evakueres.

Det er torsdag ventet vindkast på rundt 35–40 meter sekundet i Longyearbyen.

Stenger skoler og barnehager

LEDER i Longyearbyen lokalstyre Arild Olsen. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Den kraftigste vinden vil treffe byen om morgenen og ved skoledagens slutt. Skoler og barnehager vil derfor være stengt torsdag.

– Totalvurderingen tilsier at vi må evakuere bebyggelsen under Sukkertoppen og bebyggelsen som er under Nybyen, sier leder i Longyearbyen lokalstyre Arild Olsen. Vi ønsker å unngå å sette oss i en situasjon der noen kommer i unødig fare, sier han.

Olsen sier folk i Longyearbyen er forberedt på været, og at de er bedt om å sikre løse gjenstander.

Det er også satt inn ekstra bemanning og tiltak når det kommer til brannsikkerhet.

I tillegg er flere tjenestetilbud stengt for å unngå at folk ferdes i byen.

KRAFTIGE VINDKAST: Det meldes vindkast på så mye som 40 meter per sekund på Nordenskiöld Land torsdag ettermiddag og kveld. Her fra tidligere vinter på Svalbard. Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Ber folk holde seg innendørs

– Generelt anbefaler vi folk å holde seg innendørs og å ikke ferdes ute unødvendig. Dersom prognosene slår til vil det bli veldig kraftig vind, sier lokalstyrelederen.

Styrken på vinden er onsdag redusert fra 45 meter per sekund til 40 meter per sekund, opplyser Meteorologisk institutt.

METEOTOROLOGENE varsler østlig full til sterk storm utsatte steder med kraftige vindkast, og lokalt svært kraftige vindkast over 40 meter per sekund. Foto: Meteorologisk institutt/skjermdump

Varselet karakteriserer derfor vinden som treffer Svalbard i morgen som «veldig sterke vindkast».

Det totale antallet beboere som evakueres er ikke klart, men Olsen tror det skal gå greit å finne en midlertidig bolig til folk.

– Dessverre har vi vært gjennom denne typen situasjonen flere ganger, og jeg har en oppfatning om at folk følger anbefalingene. Vi har også en kampanje der vi ber folk om å ha en evakueringsvenn i et trygt område fordi vi ikke vil at noen skal sitte alene. Det vet vi mange har skaffet seg, sier lokalstyrelederen.

SYSSELMANN Kjerstin Askholt sier det er en blanding av meteorologiske data vurdert av NVE, samt beredskapsrådets vurdering som er lagt til grunn for evakueringen. Foto: Marcus Krogtoft/NRK

Starter evakueringen onsdag kveld

Sysselmann Kjerstin Askholt sier beredskapsrådet i Longyearbyen i første omgang har besluttet å iverksette og opprettholde en evakuering fram til lørdag.

– Dette er et vær som tilsier at det kan bli løse gjenstander og dårlig sikt. Derfor ønsker vi nå at folk oppholder seg på trygge steder og bli der til været har passert, sier hun.

Rådene meteorologene har gitt Sysselmannen tilsier at uværet vil komme inn over byen torsdag morgen og vil dra seg opp utover dagen.

– Derfor gjennomfører vi evakueringen utover kvelden og senest klokken 08.00 i morgen tidlig, sier Askholt til NRK.