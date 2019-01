Nå blåser det opp i nord - kan bli orkan på Svalbard

– Vi oppfordrer folk til å følge med på de varslene vi sender ut, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander på Meteorologisk institutt.

Tirsdag sendte instituttet ut varsel om sterk vind i hele landsdelen og på Spitsbergen. Men foreløpig er det rolig vær.

– Det er litt stille før stormen for Troms og Spitsbergen sin del. Torsdag venter vi et lavtrykk fra vest. Da kommer det mye vind, og den vil øke utover dagen til sørvestlig storm utsatte steder i Troms. Så det er sendt ut gult farevarsel for hele Nord-Norge på grunn av kraftige vindkast og vanskelige kjøreforhold.

Værforholdene har allerede tirsdag ettermiddag skapt store trafikale problemer i Troms. Inntil føret er bedre vil politiet fraråde folk å bruke bil i Tromsø.

Muligheter for orkan

Det er også sendt ut oransje farevarsel for Nordenskiöld Land på Svalbard. Det er der det bor folk på øygruppa.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for vindkast og vanskelige kjøreforhold i Nord-Norge og for vindkast på Svalbard i forbindelse med lavtrykket som kommer på torsdag og fredag. Foto: @Meteorologene

– Torsdag ettermiddag og kveld ventes østlig sterk storm utsatte steder med svært kraftige vindkast og det er også muligheter for orkan lokalt, sier Borander.

Sysselmannen på Svalbard er kjent med varselet og forbereder seg på det som kan komme.

– Vi vil innkalle beredskapsrådet til et møte sammen med NVE og Skred AS i morgen ettermiddag for å vurdere situasjonen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Folk som bor i Lia og Nybyen blir oppfordret til å finne en «evakueringsvenn», og til å forberede seg på en eventuell evakueringssituasjon.

– Dersom det blir besluttet evakuering, vil vi gi folk beskjed i løpet av onsdag, sier Askholt.

Stor snøskredfare

NVE advarer også om stor snøskredfare i store deler av Nord-Norge de neste dagene.

Det er varslet farenivå 4 for regionene Svalbard øst og sør, Nordenskiöld Land, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland.

Farenivået øker gjennomgående gjennom uken, og når den varslede toppen torsdag.