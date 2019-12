Fire livløse personer hentet opp fra havet i Tromsø

– Redningsmannskapet går med vann opp til livet i fjæra for å leite. De har også en gummibåt med i søket nært land, mens redningsskøyta og Kystvakta ligger lenger ut. Nå er det også et helikopter i lufta, forteller NRK-reporter Pål Hansen.

Klokka 19:12 skriver Universitetssykehuset Nord-Norge på Twitter at fire personer er ankommet sykehuset.

– Vi har foreløpig ingen detaljer om kjønn, alder eller skadeomfang.

Like før klokka 20 varsler politiet at de vil orientere media om funnet av fire livløse personer. Dette skjer klokka 20:30.

Både redningsskøyter, Kystvakta og helikopter bidrar i søket etter flere personer i havet utfor Tromsøya. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Redningsskøytene Skomvær og Gideoen og kystvaktskipet Heimdal er på plass. Like etter klokka 19 var også et helikopter på plass for å bidra i søket.

Det søkes etter flere personer i havet ved Sydspissen i Tromsø. Fire personer er fraktet opp av havet og sendt til Universitetssykehuset.

– Politiet vet ikke hva som har skjedd, og kan ikke si noe om tilstanden til personene som er plukket opp av havet. Men de fire skal ha vært i en forfatning at de ikke kunne svare for seg. Det skal ha blitt gitt livreddende førstehjelp på én av dem, sier Hansen.

Ulykken har skjedd litt nord for Telegrafbukta, på sydspissen av Tromsøya. Det pågår forstatt leting etter flere personer, bekrefter innsatsleder Robin Åsheim Lindberg.

Politiet om redningsaksjonen

– Det var forbipasserende som stusset på noe, og den første politipatruljen fant personene i sjøen. Vi vet ikke hva som har skjedd.

Området er et rekreasjonssted om sommeren. Veien forbi stedet der menneskene er plukket opp, er en av de mest trafikkerte i Troms. Det er 30-sone i området, men det er ingenting som tyder på en utforkjøring.