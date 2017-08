Falt 30 meter under fjelløp: – Jeg er heldig som ligger her

200 deltakere konkurrerte i det 57 kilometer lange Hamperokken Skyrace, den lengste distansen under Tromsø Skyrace sist helg. For en av deltakerne endte det svært dramatisk.

Amerikanske Hillary Allen var i ferd med å forsére den høyeste toppen i løpet, Hamperokken, som ligger 1.404 meter over havet. Mellom Middagsaksla og Hamperokken, i et område der det ikke var tau eller annen sikring, falt hun, og ramla 30 meter nedover fjellsida.

Henta med helikopter

Ambulansehelikopteret fra Universitetssykehuset Nord-Norge ble tilkalt, og fikk henta Hillary Allen i løpet av kort tid.

I en video på Instagram forteller Allen at hun har vært svært heldig, og at utfallet kunne blitt mye verre.

– Jeg har fått mange skader, jeg har kutt i hodet og ansiktet. Den ene armen er operert, og ser ikke veldig bra ut akkurat nå. Jeg tror jeg har brudd i en fot og et ribbein. Men jeg er heldig som ligger her etter å ha falt 30 meter. Tusen takk for all støtte jeg har fått de siste dagene, sier Allen i videoen. Amerikaneren har 11.000 følgere på Instagram og er et kjent navn i skyrun-miljøet.

Teknisk krevende fjell

Sverre Benjaminsen, en av arrangørene av Tromsø Skyrace, priser seg lykkelig over at det ikke gikk verre enn det gjorde med den amerikanske løperen.

– Vi har vært på besøk hos henne, og gitt henne den hjelpa vi kan gi.

Benjaminsen sier at Hamperokken er et teknisk krevende fjell, og at Allen falt på et av de mest kritiske stedene. Uhellet kommer til å bli tatt med i evalueringa etter årets arrangement.

Arrangørens egen video viser hvor krevende Hamperokken er.