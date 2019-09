Eksplosiv brann på stort settefiskanlegg i Skjervøy

– Det så ut som at en eksplosjon hadde skjedd, forteller Malvin Mikalsen, som var ute og gikk tur med hunden da han ble vitne til brannen.

Foto: NRK

Like før klokka halv elleve onsdag formiddag forteller operasjonsleder i Troms politidistrikt, Roy Tore Meyer at brannen er under kontroll.

– Det er sterk vind i området, men ikke fare for at brannen sprer seg. Det er heller ikke noen eksplosjonsfare, så trafikken langs riksvei 866 kan gå som normalt. Slukningsarbeidet pågår, forteller han.

– Utrolig trist

Settefiskanlegget tilhører Mowi, det som tidligere het Marine Harvest. Det nye anlegget som er under bygging på Sandøra har en totalramme på rundt 400 millioner kroner.

Produksjonen skulle etter planen starte opp ved årsskiftet. Det var derfor ikke fisk i anlegget da brannen brøt ut.

Eivind Nævdal-Bolstad er kommunikasjonssjef i Mowi. Selskapet har fem ansatte knyttet til anlegget.

Kommunikasjonssjef i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad sier de ansatte har det bra etter forholdene. Foto: Mowi

– Vi satte kriseteam med én gang brannen ble meldt inn. Den lokale ledelsen har vært i kontakt med alle de ansatte, og de har det etter forholdene bra. Men det er jo utrolig trist det som har skjedd, sier han.

Ifølge Nævdal-Bolstad er brannskadene, slik det nå ser ut, begrenset til et område der det bare var stålkonstruksjoner, og ikke tak. Dette området er litt på siden av selve bygningsmassen.

– Nå skal brann og politi få gjøre jobben sin, og så skal vi ta en grundig gjennomgang av området før vi kan si hvor store konsekvenser brannen får, sier han.

Eksplosjonsfare

Det var flere byggearbeidere på området onsdag morgen. To av dem ble sendt til legevakta for sjekk etter å ha pustet inn røyk.

– Vi fikk opplyst at det sto noen gassflasker plassert i området der brannen var, og på grunn av fare for eksplosjon satte vi opp sperringer rundt fabrikken, som også har berørt trafikken. Nå er denne situasjonen under kontroll, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer.