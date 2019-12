Dødsfallene i Tromsø: Kvinnen i 20-årene døde av drukning og nedkjøling

Politiet inviterer til pressekonferanse. De informerer at saken har endret status. Den blir nå etterforsket som en drapssak. Politiets hovedteori er at kvinnen har påført død og kritisk skade på sine tre barn, men de utelukker ikke at andre ting kan ha skjedd. Politiet forteller videre at barnas far har status som vitne i saken.

Foto: Petter Strøm / NRK