Fire år gammel jente i Tromsø døde av drukning og alvorlig nedkjøling

Jenta på fire år ble sammen med moren og to søsken funnet livløse i sjøen ved Fagereng i Tromsø mandag.

Hun har vært kritisk syk og under behandling siden mandag. Fredag opplyste politiet at jenta døde torsdag kveld.

Nå skriver Troms politidistrikt i en pressemelding at jenta på fire år døde av drukning i kombinasjon med alvorlig nedkjøling.

Det var her i fjæra en kvinne i 20-årene og hennes tre døtre ble hentet opp livløse fra sjøen ved Fagereng i Tromsø mandag. Foto: Petter Strøm / NRK

Obduksjonsrapporten om moren kommer mandag

Tre av fire personer som ble funnet i vannet den 2. desember er nå omkommet.

Jenta på halvannet år er fortsatt kritisk skadd og er under intensiv behandling på Rikshospitalet.

Mora (27), som også døde, ble obdusert fredag. Den foreløpige obduksjonsrapporten er ventet på mandag.

Den eldste jenta på sju år ble obdusert torsdag og obduksjonsrapporten viser at også hun døde av drukning og nedkjøling. I tillegg viste den til ingen sikre tegn til vold.

Politiet kan ikke si noe om hvor lenge jentene har ligget i havet.

Søker vitne

Politiet ønsker å komme i kontakt med et vitne etter dødsfallene.

De etterlyser en kvinne som har trillet en barnevogn forbi den etterlatte barnevogna på Kvaløyvegen mellom klokka 1630 og 17 mandag.

Vedkommende bes ta kontakt på 02800.

Politiet opplyste fredag at de ønsker å komme i kontakt med en kvinne som trillet en barnevogn forbi den etterlatte barnevognen. Foto: Jonas Høylo Fundingsrud

Hendelsen i Tromsø etterforskes som en straffesak der moren til de tre jentene er siktet for drap og drapsforsøk.

Derfor har den døde kvinnen status som sikta Ekspandér faktaboks Politiet er pålagt å etterforske alvorlige straffbare handlinger, også når den antatte gjerningspersonen er død. Én av hypotesene politiet jobber ut fra i Tromsø-saken, er at kvinnen i 20-årene har påført død og kritisk skade på sine tre barn. Når politiet bestemmer seg for å ta beslag i kvinnens eiendeler, for eksempel telefonen hennes, blir hun per definisjon siktet i saken. Det er ingen sammenheng mellom at det tas ut en siktelse og at de skadelidende får status som fornærmet. Fornærmede har rett på bistandsadvokat i saker der det er grunn til å tro at de får betydelig skade på kropp eller helse som følge av handlingen som er begått. Les mer i Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).

Faren til barna befinner seg på Rikshospitalet. Han har status som vitne i saken og har ingen mistanke knyttet mot seg.

Erik Ringberg er oppnevnt som bistandsadvokat for både faren og de tre jentene.

– Det er en krevende situasjon å stå i, og når saken har fått den utviklinga den nå har fått er det enda mer krevende og tragedien er enda større for far, sier Erik Ringberg.

Arrangerer minnestund

Søndag vil det blir arrangert fakkeltog for personene i Tromsø sentrum. Det er Øyvind Bakkeby Moe som tar initiativ til arrangementet.

– Med de forskjellige oppdateringene som har kommet denne uken så har jeg flere ganger sittet med klumpen i halsen og tårene i øynene. Og kjent på de forferdelige følelsene som rører seg i en slik sak, sier Moe til NRK.

Etter at nyheten om at den mellomste dattera var død så skrev Moe et innlegg på Facebook.

– Jeg kjente på behovet for å samles og kjenne på at dette betyr noe for samfunnet rundt. Vi er alle berørt av det. Vi bor i en liten by og må ta vare på absolutt alle, sier Moe.

Etter den siste oppdateringen om at den mellomste jenta var død skrev Øyvind Bakkeby Moe tankene han hadde på Facebook. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Han ringte også til ordfører, Gunnar Wilhelmsen (Ap) og varaordfører, Marlene Berntsen Bråthen (Sp). De svarte med en gang at dette måtte gjøres.

– Jeg tror mange kjenner på disse følelsene og folk kjenner på sorgen overfor familien. Både de avdøde og de som sitter igjen. Så på søndag møtes vi på torget med fakler.