Dødsfallene i Tromsø: Den sju år gamle jenta døde av drukning og nedkjøling

– Klokka 1220 var vi i kontakt med Rikshospitalet. Begge jentene er kritisk syke og under høy intensiv behandling, sier politistasjonssjef, Anita Hermandsen.

En kvinne i 20-årene og hennes tre døtre ble hentet opp livløse fra sjøen ved Fagereng i Tromsø mandag.

Moren i 20-årene og den eldste datteren på sju år ble erklært døde på sykehus mandag kveld. Onsdag ble det gjennomført obduksjon av den sju år gamle døde jenta.

– Den foreløpige rapporten sier at jenta døde av drukninga og alvorlig nedkjøling. Det er ikke påvist sikre tegn til vold, men det er merker på kroppen etter medisinsk behandling i fjæra og på sykehuset, sier Hermandsen.

Politiet kan ikke si noe om hvor lenge jenta har ligget i havet.

Moren blir obdusert på fredag.

Politiet orienterte om etterforskningen av dødsfallene klokka 14 torsdag.

– Ingen mistanke rettet mot faren

Hendelsen etterforskes som en straffesak der moren til de tre jentene er siktet for drap og drapsforsøk.

Det er kun moren til de tre barna som er siktet i saken. Faren til barna har status som vitne i saken, og har ingen mistanke knyttet mot seg.

– Grunnen til at hun er siktet er fordi når vi gjennomfører tvangsmidler ovenfor noen, blir de automatisk siktet, sier politiadvokat Gøril Lund.

Derfor har den døde kvinnen status som sikta Ekspandér faktaboks Politiet er pålagt å etterforske alvorlige straffbare handlinger, også når den antatte gjerningspersonen er død. Én av hypotesene politiet jobber ut fra i Tromsø-saken, er at kvinnen i 20-årene har påført død og kritisk skade på sine tre barn. Når politiet bestemmer seg for å ta beslag i kvinnens eiendeler, for eksempel telefonen hennes, blir hun per definisjon siktet i saken. Det er ingen sammenheng mellom at det tas ut en siktelse og at de skadelidende får status som fornærmet. Fornærmede har rett på bistandsadvokat i saker der det er grunn til å tro at de får betydelig skade på kropp eller helse som følge av handlingen som er begått. Les mer i Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).

Ingen vitner til hendelsen

Politiet har gjennomført om lag 30 vitneavhør, og de vil gjennomføre flere avhør i tiden fremover.

– Vi ønsker å snakke med folk som kjenner familien. Vi ønsker å vite mest mulig om dem. Vi oppfordrer folk til å ta kontakt med oss, hvis vi ikke allerede har vært i kontakt, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen.

Politiet avslutter i dag rundspørring i området der familien bor. Politiet ønsker ikke å kommentere tidslinjen de har laget over familiens bevegelser mandag, men de har tegnet seg et godt bilde av hva de har gjort i tiden før de ble hentet opp fra sjøen.

– Det ser ikke ut som at det er vitner til det som har skjedd nede i fjæra.

– Eventuelt motiv er noe vi ser etter i etterforskningen. Vi bruker mye av våre ressurser på denne saken akkurat nå, sier Hermandsen.

Mandag klokken 17:28 politiet ble varslet av forbipasserende om at en barnevogn var hensatt ved Fagereng på Tromsøya, og at det gikk spor ned til vannet. Det ble også funnet støvler ved vannkanten. Foto: Jonas Høylo Fundingsrud

– Et nettverk vi ikke kjenner så godt

Alle de fire er opprinnelig fra Sudan med midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Far til barna kom til Norge i 2015, og mor kom i 2017 etter søknad om familiegjenforening. Politiet kjenner ikke til at de har annen familie i Norge.

– Det er et nettverk vi ikke kjenner så godt, og vi må gjøre en ekstra innsats for å komme i kontakt med dem. Det er en annen kultur og et annet språk. Vi må blant annet bruke tolk

Erik Ringberg er oppnevnt som bistandsadvokat for både barna og faren.

– Det er fortsatt aktuelt for meg å reise ned til Oslo og Rikshospitalet, men jeg må se hvordan saken utvikler seg. Det skal være en pressekonferanse i ettermiddag og det er foretatt obduksjoner. Jeg og faren er blitt enige om at vi holder kontakten og ser hvordan dette utvikler seg og hva det er behov for, sier bistandsadvokaten.

Faren er på Rikshospitalet sammen med de to yngste jentene.

– Det vil naturlig nok komme en bisettelse etter hvert av kona og det eldste barnet og den vil jo faren være til stede på i Tromsø. Så på et eller annet tidspunkt kommer han hit, men vi vet ikke helt når. Det er jo også avhengig av hvordan det går med de to yngste barna som er innlagt på Rikshospitalet. Han blir nok der en stund, sier Ringberg.