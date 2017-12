Brukte ikke redningsvester da helikopteret styrtet

– Helikopteret var ikke utstyrt med flyteutstyr eller livbåter. Det var imidlertid utstyrt med redningsvester, men disse var ikke benyttet. De åtte om bord hadde heller ikke benyttet seg av overlevingsdraktene om bord, står det i rapporten fra Statens havarikommisjon, som ble gjort offentlig i dag.

Rapporten gir litt bedre oversikt over hva som skjedde da det russiske MI8-helikopteret styrtet i havet, like utenfor Barentsburg på Svalbard, den 26. oktober.

Helikopterulykken utenfor Barentsburg Foto: Birger Amundsen Ekspandér faktaboks Torsdag ettermiddag, den 26. oktober, skulle et MI-8-helikopter fra selskapet Convers Avia frakte tre forskere fra Pyramiden nord for Longyearbyen på Svalbard, til den russisk byen Barentsburg like sør for Longyearbyen.

Om bord i helikopteret er det åtte personer. Et mannskap på fem personer og tre forskere fra det russiske forskningsinstituttet Arktis og Antarktika AANII, som skal ha forsket på vann i området rundt Pyramiden.

Klokken 15.35 får Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge melding om at helikopteret var meldt savnet.

Klokka 15.45 får HRS melding fra Sysselmannen om at helikopteret har gått ned i havet.

Like etter klokken 16.00 tar Sysselmannens to helikoptre av mot det antatte havaristedet, i området utenfor Barentsburg.

Rundt klokken 18.00 sender Universitetssykehuset Nord-Norge to legeteam til Svalbard for å bisto i arbeidet.

I løpet av kvelden mener leite- og redningsmannskapene at de har funnet området hvor helikopteret styrtet. Luftbobler, sterk drivstofflukt og utslag på ekkolodd tyder på at helikopteret ligger på mellom 200 og 250 meters dybde.

Fredag morgen fortsetter søket. Et Orion-fly er satt inn i søket, det samme er en ubemannet ubåt, en såkalt ROV, og Kystvaktskipet KV «Barentshav».

Ifølge stemmeopptakeren fra helikopteret er det ingenting som tilsier at mannskapet om bord i helikopteret observerte noen tekniske problemer i forkant av styrten. Dette skal etterforskes videre.

Bakparten på helikopteret har tydelige skader. Den foreløpige rapporten til Statens havarikommisjon tyder på at helikopteret traff vannflaten flatt, med haleroret på linje med resten av helikopteret. Foto: Statens havarikommisjon

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til helikopterstyrten. Noe av det viktigste vi gjør nå er å gå nøye gjennom dataen fra GPS-en og stemmeopptakeren fra cockpit, i tillegg til å analysere skadene på helikopteret, sier direktør i Statens havarikommisjon, William Bertheussen.

Skadene på selve helikopteret tyder derimot på at det traff vannflaten rimelig flatt, med haleroret på linje med resten av helikopteret.

Ingen av de åtte personene om bord ble funnet i helikopteret, da det ble lokalisert på 209 meters dyp, tre dager etter styrten.

Etterforskningen så langt tyder også på at alle de åtte personene om bord hadde evakuert helikopteret før det sank. Kun en av de åtte personene er så langt funnet. Han ble funnet på havbunnen, 130 meter fra helikopteret.

Krevende arbeid

Havarikommisjonen fortsetter etterforskningen. Blant annet skal IAC laboratoriet i Moskva analysere daten fra helikopterets GPS og stemmeopptaker, for å se om de kan avsløre teknisk svikt ved helikopteret.

– Noe av det viktigste vi gjør nå er å få best mulig oversikt over hva som skjedde i oktober, slik at vi kan forhindre at liknende ting skjer i fremtiden, sier Bertheussen.

– Når regner dere med å ha en endelig rapport klar?

– Det er vanskelig å si. En sak som dette krever mye ressurser. Men sammen med våre russiske kolleger er jeg sikker på at vi skal få det til.