Mann: Mitt hjerte dunker for deg Mann: Vi har hele livet foran oss Mann: Eg e veldig glad i deg og vil snart skrive ditt navn så verden ser det. …..eg elska deg.

Kjærlighetserklæringer fylt av håp og lengsel. Snart kommer hun. Han venter.

«Snill, omtenksom bestevenn»

De møttes på en singelgruppe på Facebook. Han var på utkikk etter en livsvarig partner. På Facebook-profilen sin omtaler hun seg som en «snill, omtenksom bestevenn». Hun deler vakre ord om vennskap og kjærlighet. «Størst av alt er kjærligheten», står det i ett av innleggene.

Det går ikke lang tid før de planlegger et liv sammen.

I kjøleskapet hans ligger det seks matvarer: En pizzabunn, én pakke kjøttdeig, noen egg, én flaske ketchup, ost og crème fraîche.

Mannen i 40-årene har skrapt sammen penger for å få råd til velkomstmåltidet, det første møtet. Kontoen er tom, men hun er like om hjørnet. Hun har hatt mye trøbbel på den lange kjøreturen fra sør til nord i landet: I Oppdal ble hun overrasket av dårlig vær og trengte penger til overnatting og mat. I Trondheim fikk hun bilstans, og i Mo i Rana ble dekkene ødelagt.

Hver fjortende dag får han dagpenger fra NAV, og overfører alt på kontoen hun oppgir, en konto som står i en manns navn. Han ber om krisehjelp fra NAV for at hun skal klare den siste etappen hjem til ham.

Hjem er en bolig i Nord-Norge som han leier. Huset ble tvangssolgt for et par år siden, han sliter med gammel gjeld.

Kvinne: Du e miin

Dette skriver hun i én av mange meldinger, som er lagt frem som bevis i retten.

Men hun kommer ikke. Cirka tre timer fra målet får hun en telefon om at hun må gjøre helomvending i retning Tromsø for å hente ut eiendeler hun har på et lager.

Julaften er det tomt i kjøleskapet, han har ikke en krone. Han skylder tanta si penger, og ingen vil hjelpe ham økonomisk.

Over jul sier hun at hun vil gjøre et nytt forsøk på å besøke han. Men hun trenger mer penger fordi eiendelene hennes er flyttet enda lenger nord, til et lager i Hammerfest.

Hun sier hun har skaffet ham jobb i et flyttefirma i en kommune lenger sør i landet. De skal flytte dit, bli samboere. Alt er klart.

Så han venter igjen, med flyttelasset.

– Jeg var ferdig nedpakket og ventet bare på at hun skulle dukke opp, uttaler mannen fra vitneboksen i sal 2 i Nord-Troms tingrett denne uken.

16. januar, etter å ha overført 23.000 kroner til sin elskede, får han en telefon fra en polititjenestemann fra Troms politidistrikt. Personen i andre enden sier at han er utsatt for svindel, at han ikke må betale mer til denne kvinnen, forteller han videre i sin forklaring.

Han har da overført til sammen 62.000 kroner til henne de siste to månedene.

– Jeg trodde ikke på dem først. Jeg trodde hun var en ordentlig dame og at det var kjærlighet i bildet, uttaler han i retten.

– Jeg tror ikke jeg vil ha tiltro til en kvinne etter denne hendelsen.

«Sexy dronning» var notorisk bedrager

Den 41 år gamle kvinnen han trodde var kvinnen i hans liv sitter noen få meter unna, sammen med sin forsvarer Roar Edvardsen.

De veksler ingen blikk. Gjennom hele forklaringen ser hun ned i tiltalebenken, skriver intenst på et papir og virker uberørt når han forteller at saken har fått store økonomiske og psykiske konsekvenser for ham.

– Jeg sliter med å betale husleie, strøm, legeregninger.

– Rent menneskelig? vil aktor Mona Madsen vite.

– Jeg har blitt veldig psykisk sliten av å ha blitt utsatt for dette. Jeg sover lite.

De er 17 fornærmede i saken, fra Finnmark, Nordland, Troms, Trøndelag, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, Asker og Bærum, Vestfold og Telemark. Felles for dem er at de er lavtlønnede menn på leting etter en kvinne å dele livet med. Flere av dem mottar NAV-støtte. Én av dem vitner gjennom videooverføring med hjelpevergen sin ved sin side.

Til sammen har de brukt 600.000 på å få det de trodde var kjæresten sin på besøk. «Kjæresten» har istedenfor brukt en stor del av summen på nettcasino.

De fleste kjenner 41-åringen fra Harstad som «Stephanie Olsen». En «omtenksom barnevernspedagog fra Finnmark». «Stephanie Olsen» er en falsk profil, som ifølge politiet knyttes til 41-åringens telefonnummer.

De deler sukkersøte meldinger, seksualiserte tegninger og bilder. Mennene blir revet med.

Kvinne: du er deilig er det du er natta snusken min ❤ 😘 Mann: God jenta Kvinne: Du som er god ❤ mitt Kvinne: Mr. sexy, bare miin. Kvinne: Elsker deg snusk får ikke sove savner deg så masse

På flere bilder viser hun seg frem i lettkledd positur, med lokkende blikk og kort minikjole. «En utrolig vakker og sexy dronning», skriver en av mennene.

I sal 2 sitter en liten og spinkel kvinne, ikledd vid joggebukse, joggesko og hettegenser. Håret er festet i en hestehale.

«Sexy dronning» er bedrageridømt tidligere, i 2010 og 2017, og omtales i den siste dommen som en som «utnytter andres godtroenhet og naivitet». I 2010 erkjente hun delvis skyld, i 2017 nektet hun straffskyld. For tiden soner hun den siste dommen på ett år og seks måneder.

Tømmer sparekontoen for sin kjære

Modus er stort sett det samme i alle «forholdene»: «Stephanie Olsen» møter mennene via singelgruppen på Facebook. Noen ganger opererer 41-åringen med sitt eget navn. Etter hvert planlegger de at hun skal komme på besøk, i noen tilfeller skal hun flytte til sin kjære. De skal feire jul sammen. Han lengter etter å ha henne i armkroken. Hun er på tur, og problemer oppstår. Hun får motorstopp, dekkene punkterer. Noen ganger blir moren syk eller dør. Hun når aldri frem.

De bruker alt de eier, tømmer sparekontoen og går løs på kredittkort for å hjelpe henne med å løse krisen. Hvis de ikke overfører penger blir hun gjerne litt krass.

Til slutt står de ribbet tilbake. En av mennene forteller i retten at han ikke hadde penger til å kjøpe julegave til sine egne barn.

– Jeg ble jo glad i henne, forklarer en annen.

En annen forteller at han kjørte åtte mil for å sette penger inn på en innskuddsautomat, slik hun krevde. I syv måneder sa hun at hun skulle komme. Mannen jobber i en bedrift for varig tilrettelagt arbeid. Han betalte henne til sammen 144.000 kroner og brukte alle sparepengene sine.

– Hun sa hun var glad i meg og elsket meg.

Mannen som møter i retten med verge forteller at han først ble kjent med «Stephanie», senere den tiltalte 41-åringen. Det skjedde ved at hun utga seg for å være venninnen til «Stephanie» på nett og satte i gang en leteaksjon. Det var vinter og den unge mannen ble med på en kjøretur fra Skarnes til Trondheim. Sammen lette de etter «Stephanie» i alle krinker og kroker. De fant henne ikke, naturligvis.

En mann som punget ut til sammen 126.000 kroner ble også med på tur. Den tiltalte kvinnen hadde rømt fra soning og tok med seg den fornærmede mannen til England for å lete etter «Stephanie».

Kvinnen bestrider ikke historiene til mennene, men nekter ifølge sin forsvarer Roar Edvardsen straffskyld. Hun hevder hun har lånt penger hos «venner», men hun har ikke lurt noen.

– Hun har sagt at dette var ærlige og redelige lån, at hun ikke vet når hun kan betale disse lånene tilbake. Det er ikke straffbart å ikke betale sin gjeld, gjentar Edvardsen i prosedyren.

– Sønnen dratt inn i saken av en kynisk mor

På samme tiltalebenk som den tiltalte kvinnen sitter hennes ektemann (31). Ektefellene veksler ikke et eneste blikk. Han opplyser at han har tatt ut separasjon. For øyeblikket bor han hjemme hos sine foreldre og mottar økonomisk støtte fra NAV.

Rett bak henne sitter hennes 22 år gamle biologiske sønn med sin forsvarer Anja Støback Bjørsvik. Han har bodd i fosterhjem siden han var liten. Da han ble myndig gjenopptok moren kontakten med ham.

Kontoutskriftene viser at de fornærmede mennene har utbetalt pengene til ektemannen og sønnens konto. Ifølge 41-åringen brukte hun sønnens konto fordi hun ikke hadde appen Vipps selv.

– Jeg oppfatter det slik at sønnen ble dratt inn i saken av en kynisk mor, uttalte aktor i sin prosedyre.

Kjærlighetens makt

Både sønnen og ektemannen er tiltalt for grovt bedrageri eller medvirkning til grovt bedrageri. De nekter straffskyld og nekter å forklare seg i retten med 41-åringen til stede i salen, et ønske retten etterkommer. Ektemannen forteller gjennom sin forsvarer Monica Samland at han har en frykt for henne. Han hevder videre det var kona som disponerte hans konto, og at han ikke skjønte at pengene kom fra straffbare handlinger.

Flere av de 17 fornærmede mennene i saken sitter igjen med det samme spørsmålet: Hvordan kunne de la seg lure?

En av dem forklarer:

– Man lengter etter en kjæreste og gjør alt man kan for å få tak i en. I etterpåklokskapens lys skjønner man at noe som ikke er riktig.

Fredag la aktor Mona Madsen ned påstand om at kvinnen dømmes til tre år i fengsel for grovt bedrageri. Passende straff for ektemannen er ifølge aktor ett år og seks måneder fengsel og 180 timer samfunnstjeneste for sønnen. Forsvarerne til de tre tiltalte la alle ned påstand om frifinnelse.

Dommen er ventet en av de nærmeste ukene.

286 utsatt for kjærlighetssvindel

I fjor fikk Økokrim melding om 142 kvinner og 144 menn som var utsatt for kjærlighetssvindlere. De sendte til sammen 164 millioner kroner til bedragere.

Året før ble 95 kvinner og 86 menn svindlet for anslagsvis 205 millioner kroner. I 2015 ble 115 kvinner og 95 menn svindlet for anslagsvis 280 millioner kroner.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim sier til NRK at det er vanskelig å si om dette er et økende problem. Økokrim tror det er store mørketall innen kjærlighetssvindel.

– Vi jobber primært forebyggende med å advare folk mot å la seg lure, og samarbeider med bankene om å stoppe overføringer når bedrageriene ikke er gjennomført og pengene er utbetalt. Ofte går midlene ut av Norge og til bedragere i utlandet. Da er pengene ofte vanskelig å få tilbake, sier Stanghelle.