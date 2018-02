– Trist at direktøren må gå – men bråket vil ikke gå ut over pasientene

– Jeg tror alle helsearbeiderne som jobber i Helse Nord kommer til å gå på jobb og gjøre sitt beste for at pasientene skal få det beste behandlingstilbudet. Jeg tror ikke det er noen grunn til uro i det hele tatt, sier Carlyle.

Brukerutvalget hun er leder for, er et rådgivende organ for pasienter, pårørende og avdelinger ved UNN.

Sykepleierforbundet om Ingebrigtsen–avgang: – Forferdelig trist

Skryter av Tor Ingebrigtsen

Carlyle synes allikevel det er trist for pasientene og brukere av helsetjenesten i Nord-Norge at direktøren har sagt opp og velger å gå med umiddelbar virkning. Hun mener Tor Ingebrigtsen har vært en forkjemper for brukermedvirkning.

Tidligere direktør ved UNN, Tor Ingebrigtsen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Allerede for ti år siden trakk han fram prinsippet om at pasientenes og pårørendes erfaringskompetanse er like viktig som helsearbeidernes kompetanse, når det gjelder å utvikle tjenestene videre. For utviklingen av Universitetssykehuset i Nord-Norge har han sammen med ledergruppen sin, som består av mange dyktige klinikksjefer, vært veldig viktig for å styrke pasientene og brukerne sine stemmer inn i spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Høie om helsebråket i nord: – Truslene måtte få konsekvenser

Truslene

Men hvordan reagerer du på det som er kommet frem i forhold til truslene han skal ha kommet med overfor styrelederen i Helse Nord, Marianne Telle?

– Det synes jeg er vanskelig å kommentere, i og med at det har skjedd i en privat samtale mellom de to. Jeg kan ikke si annet enn at UNNs kjerneverdier er kvalitet, trygghet, respekt og omsorg. I løpet av de elleve årene jeg har kjent direktøren, har han stått for akkurat disse verdiene.

Vil følge med

Cathrin Carlyle sier brukerutvalget vil følge med utviklingen fremover.

– Vi har representanter både i kvalitets- og arbeidsmiljøutvalgene i styret på UNN, og alle sentrale råd og utvalg. Gjennom vår representasjon der vil vi følge med på at tjenestene er slik de skal være, avslutter hun.