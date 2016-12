– Jeg ønsker å bidra også utenfor banen

I 2011 forlot Tom Høgli Tromsø IL til fordel for spill ute i Europa. Senere tok han også veien til den danske storklubben FC København. Til tross for manglende spilletid for tiden, nyter han hverdagen.

– Vi har det veldig bra. Jeg spiller i en klubb som stort sett vinner alle kamper for tiden, og da blir det tøff konkurranse om plassene, sier Høgli.

Nå er 32-åringen fra Evenskjær i Skånland tilbake i Tromsø. I første omgang er det julegaver og ribbemiddag som venter på tobarnsfaren, men til sommeren er det Høglis gode høyrefot som skal sørge for ny jubel på Alfheim. Men Høgli kan by på både mer enn gode løp og innlegg.

– Jeg ønsker ikke bare å bidra på banen, men også utenfor. En TIL-spiller i Tromsø er en populær skikkelse som kan gjøre mye godt sosialt arbeid også utenfor fotballbanen, sier Høgli.

(Artikkelen fortsetter under)

Tom Høgli feirer julen i Tromsø med sønnen Wilhelm (5) og resten av familien. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Ønsker å lage en «sosial pool»

Nå ønsker han å samle ulike organisasjoner, kommunen og kanskje noen lokale artister til det han kaller for en «sosial pool».

– Sånn håper jeg at vi sammen kan løfte de menneskene her i byen som trenger det. TIL er en viktig merkevare som kan spille en viktig rolle, og det å komme i kontakt med en spiller kan bety mye for enkelte.

– Hvorfor engasjerer du deg i dette?

– Det er noe som interesserer meg. Jeg har veldig omsorg for folk, og jeg er glad i fellesskapet. Jeg har lyst til å være en bidragsyter, og jeg er sikker på at vi kan få til et fint opplegg de neste årene.

LES OGSÅ: Den kyniske idretten

– Jeg gleder meg

Da Tom Høgli forlot Alfheim i 2011, forlot han et fotballag som kjempet i toppen av eliteserien. Nå har situasjonen blitt en annen.

– Nå er det en klubb med litt flere unge spillere som har blitt bygd opp i TIL. Jeg tror det kan bli veldig bra, og det har blitt en veldig spennende klubb, sier Høgli.

Først venter et halvt år med spill i Europa, og medaljekamp i Danmark med FC København. Til sommeren er det Alfheim som blir Høglis nye hjemmebane, og Tromsø som får glede av en av Norges mest rutinerte høyrebacker.

– Jeg gleder meg til å komme hjem, sier Høgli.