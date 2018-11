– Fare for menneskeliv hvis ikke noen skjerper seg

– Vi har hatt flere episoder som fort kunne utgjort en fare for liv og helse, blant annet nå i helgen, forteller seksjonssjef Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

De siste dagene har han vært om bord på oppsynsbåten «Eir» i Skjervøy kommune i Nord-Troms. Her det har vært store mengder hval den siste tiden. Og med hvalene kommer skuelystne privatpersoner og turistselskaper.

Rolf Harald Jensen forteller at en båt slapp ut svømmere med snorkel mellom 20 og 30 meter bak en fiskebåt Fiskeridirektoratet var om bord på.

– De ga ikke beskjed om at de gjorde det. Hvis fiskebåten hadde startet propellene, er ikke 20 meter særlig lang avstand, sier Jensen.

I tillegg opplevde de at det ble satt ut svømmere uforsvarlig nært to båter som skulle overføre sild fra den ene båten til den andre.

– Under slike omstendigheter må båten som skal hente silda hele tiden justere posisjonen sin med propellene. Da er det absolutt ikke trygt å være i nærheten, sier Jensen, som nå ber folk i området om å være mer forsiktige.

Også aktørene reagerer

Rolf Harald Jensen sier at de tar kontakt med båtene de mener tar for stor risiko, men kan ikke si om det er snakk om privatpersoner eller profesjonelle aktører.

Eduard Ivanov er guide for Arctic Explorer. Han er også bekymret for det han har sett utenfor Skjervøya de siste dagene.

– Det er kaos. Det er svært mange båter i området. Noen steder ligger båtene så tett at hvalene ikke klarer å komme opp for å spise sild, sier Ivanov, som jobber på en katamaran med plass til 60 personer.

OPPGITT: Eduard Ivanov i Arctic Explorer er oppgitt over oppførselen til noen av dem som ferdes i havet utenfor Skjervøy. Foto: Marita B. Andersen / NRK

Turistnæringen har selv utviklet retningslinjer for hvalsafari. De anbefaler blant annet at det ikke bør være mer enn tre båter ute samtidig for å se på hval.

– De siste dagene har det vært 20–30 båter på et lite område. Mange av dem er privatbåter som ikke vet hva de gjør, sier Ivanov.

– Ville nok flyttet seg

Biolog Audun Rikardsen ved UiT Norges arktiske universitet har også vært i Skjervøy de siste dagene, blant annet for å bidra i arbeidet med å frigjøre en hvalkalv som hadde satt seg fast i fiskeredskaper.

– Hvalen beveger seg veldig nært Skjervøya, og da er det naturlig at det er mange båter som vil ut og se. Så vidt jeg kan se, så spiser hvalen fortsatt. Det er mye sild lenger ut i fjorden, så dersom den hadde følt seg truet, ville den nok ha flyttet på seg, sier Rikardsen.

Selv om han mener de fleste båtene tar sine forholdsregler, er Rikardsen enig i at det fort kan oppstå farlige situasjoner, først og fremst i forbindelse med alle svømmerne i vannet.