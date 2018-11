– Det er en ung knølhval som har rotet seg inn i tauverk fra et fiskeredskap. Kalven svømmer med en blåse og tau hengende fast i seg. En større hval som trolig er moren svømmer ved siden av, forteller NRKs reporter Nils Arne Sæbø.

Hvalforsker Audun Rikardsen har i ettermiddag satellittmerket hvalen, cirka en kilometer øst for havna i Skjervøy i Nord-Troms. Med GPS-sporer kan Fiskeridirektoratet ha håp om å spore kalven og få fjernet redskapene.

Han sier kalven sleper et tauverk på cirka 30–40 meter etter seg.

– Kan bety en langsom død for kalven

– De svømmer tett sammen frem og tilbake utenfor havna i Skjervøy. Det er mest sannsynlig moren som følger hvalungen, sier Rikardsen.

MERKET KALVEN: Hvalforsker og marinbiolog Audun Rikardsen. Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

Han har observert og merket kalven med et satellittmerke, og har også satt noen ekstra blåser fast i kalven for å bremse farten. Dette er gjort for at det skal være mulig å berge kalven når det igjen blir dagslys i morgen tidlig.

– Fiskeridirektoratet vil forsøke å skjære redskapene av i morgen når vi har en lengre periode med lys, sier Rikardsen.

Redskapene skal fjernes av etiske hensyn til hvalen, men også fordi redskapene som slepes av hvalen kan være farlig både for båttrafikken og for dykkere i området, forteller Rikardsen.

– Hvis vi ikke får av redskapene betyr det i verste fall en langsom død for kalven, sier Rikardsen.

FØLGER SILDA: Det er store mengder sild i fjordene i Nord-Troms, som fører til at hvaler trekker inn i sundet blant annet ved Skjervøy. Bildet er tatt av Fiskeridirektoratet i forbindelse med redningsaksjonen i onsdag. Foto: Fiskeridirektoratet

Farlig redningsaksjon: Ber dykkere holde seg borte

Fiskeridirektoratet leder redningsoperasjonen fra båten Eir, og har ryddet området for andre båter og hvalturister. Også dykkere har fått beskjed om å komme seg opp av vannet så snart som mulig.

Alle dykkerne skal nå være oppe av vannet.

– Det skal ikke være folk i vannet nå. Det vil ikke bli akseptert. Dette er store dyr, og en farlig arbeidsoperasjon som må håndteres av profesjonelle aktører, sier Jensen.

Fiskeridirektoratet har personer med spesialutstyr som er kurset i slike operasjoner om bord på fartøyet.

– Vi vil følge hvalen i natt og gjenoppta forsøket på å frigjøre den i dagslys i morgen tidlig, sier Fiskeridirektoratets leder for sjøtjenesten Rolf Harald Jensen

