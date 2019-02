Mann tiltalt for drap på sin tidligere kone

Mannens tidligere kone ble funnet død på Notodden i april i fjor.

Mannen er også tiltalt for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand, samt for dokumentforfalskning fordi han har kjørt med falske skilter.

38 år gamle Houda Lamsaouri ble funnet død på Notodden i Telemark 9. april i fjor. Hun ble funnet i bygningen hun bodde i. Datteren på ett og et halvt år ble funnet alene i et annet rom.

Politiet etterforsket saken som et mistenkelig dødsfall.

Dagen etter ble mannen som nå er tiltalt pågrepet i Harstad. Siden da har han sittet i varetekt.

Hadde anmeldt mannen for vold

I ettertid kom det fram at avdøde hadde anmeldt mannen for vold. Det gjorde hun våren 2016, etter at hun hadde flyttet inn på krisesenteret i Harstad. Hun ble boende på krisesenteret i flere måneder. Mens hun bodde der, fødte hun en datter.

I desember 2016, tok kvinnen med seg datteren og flyttet til Notodden, der hun senere ble drept.

Houda Lamsaouri ble funnet i bygningen hun bodde i på Notodden. Deler av bygningen var sperret av i flere måneder mens politiet etterforsket saken. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Nekter straffskyld

Mannen som nå er tiltalt, nekter straffskyld når det gjelder drapet og påstanden som går på at han har etterlatt et barn i hjelpeløs tilstand.

Det sier mannens advokat Cecilie Nakstad, som ellers ikke vil kommentere saken eller påstanden om at tiltalte har kjørt med falske skilter.

NRK har også vært i kontakt med statsadvokat Mari Gjersøe som har tatt ut tiltalen.

– Det er riksadvokaten som har vurdert saken og funnet ut at det er grunnlag for å ta ut tiltale, sier hun.

På nåværende tidspunkt ønsker hun ikke å gå nærmere inn på hva som ligger til grunn for tiltalen.

Har innrømmet at han var på stedet

I tidligere avhør hos politiet har mannen forklart at han var på Notodden helgen før kvinnen ble funnet.

Han har innrømmet at han oppsøkte henne og at det oppstod en situasjon som førte til at hun døde.