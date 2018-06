Vil stenge alle skogsbilveier på grunn av brannfare

– Vi ser det er en del ferdsel inn i skogen som drar med seg aktiviteter som fyring av engangsgriller, bålfyring og kanskje grilling av fisk og ikke minst røyking. Det er slike ting som er fryktelig skummelt i disse dager når det er så knusktørt, sier Helge Nymoen.

Tiltaket kan også komme til å gjelde i Vestfold, skriver Tønsbergs Blad.

– Vi oppfordrer også private skogeiere til å følge oppfordringen om å begrense bruken av skogsbilveiene. Vi vil gjerne ut med informasjon på flere språk, for det er ikke bare nordmenn som ferdes på disse veiene. Folk fra andre land har kanskje også en annen kultur når det er snakk om å bruke naturen, sier Nymoen.

Ifølge DSB skyldes 9 av 10 skog- og utmarksbranner menneskelig adferd.

– Fornuftig å begrense ferdselen

Avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen ønsker tiltaket velkommen. Foto: Simon Solheim / NRK

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Anne Rygh Pedersen roser tiltaket.

– Jeg synes det er veldig fornuftig og bra at det tenkes på alternative og forebyggende tiltak. At folk må beveges seg til fots dit de skal synes jeg er smart. Samtidig er det viktig å varsle nødetatene om de tiltakene som gjennomføres, slik at de kan komme frem dersom de har behov for det.

Hun sier fylkesmennene har god dialog, og at dette tiltaket trolig vil spre seg til de fleste fylker i Sør-Norge.

Espen Farstad i Norges Jeger- og fiskeforbund er i utgangspunktet mot begrensning av folks muligheter til å komme seg ut i naturen, men har forståelse for tiltaket.

– Det er en vanskelig situasjon vi er i. Vi liker jo ikke begrensninger av ferdsel i utmark, vi ønsker at flest mulig skal være mest mulig ute hele tiden. Likevel forstår vi bekymringen, aksepterer det og tar signalet. Dette er jo også nok et varsel til folk som er i naturen om at det er knusktørt. Vi må alle gjøre hva vi kan for å forhindre en katastrofe.

For lite respekt for bålforbudet

Landbrukssjef Helge Nymoen mener folk har litt for lite respekt for bålforbudet som er innført.

– Det er kanskje skapt litt uklarhet i om det er lov eller ikke lov, og hva som er trygt og ikke. Det er farlig i disse tider, for vi har vel sjelden opplevd en mai med så tørre forhold.