– Hvis du slår hodet i asfalten, er hjelm din eneste beskyttelse mot veldig alvorlige hodeskader. Da er det temmelig håpløst at så mange av oss fortsatt dropper hjelmen. Her må folk skjerpe seg, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.

Det er en landsomfattende undersøkelse blant norske syklister som avslører dårlige holdninger og praksis når det gjelder bruk av sykkelhjelm. Undersøkelsen viser at kun 35 prosent av syklistene alltid bruker hjelm.

Rundt 30 prosent av alle som sykler svarer nemlig at de aldri, sjelden eller bare av og til bruker hjelm. 14 prosent sier «som oftest.» Og 20 prosent opplyser at de ikke har hjelm.

– Få på deg hjelmen!

85 prosent av de spurte sier at barna alltid har hjelmen på. Og 71 prosent av dem som har en hjelm opplyser at de alltid har den på når de sykler sammen med barna. Men andelen raser ned til 44 prosent når de sykler alene.

– Få på deg hjelmen! Det er ikke noe mindre farlig å sykle alene enn sammen med barna, understreker Årøen.

Den landsomfattende undersøkelsen er gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

Kortturen er verstingen

For treningsproffen på langtur er hjelm en helt naturlig del av treningsantrekket. Verre er det med dem som bare skal en kort tur. At turen er kort er den vanligste unnskyldningen for å droppe hjelm og den dårligste.

– Det er akkurat like farlig å sykle kort som å sykle langt, forklarer Årøen.

Blant dem som ikke alltid bruker hjelm er den vanligste unnskyldningen at de sykler så korte avstander at hjelm oppleves som overflødig. Andre unnskyldninger som fremheves er at hjelm er upraktisk å bære med seg når de har parkert sykkelen, og at de likevel sykler så forsiktig at hjelm vurderes som unødvendig