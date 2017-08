Skolestart er høysesong for lus

– Hver dag før jeg skal legge meg, sjekker de etter lus, sier 10 år gamle Herman Follhaug i Skien.

Han unner ingen å få lus.

Herman Follhaug sier foreldrene er flinke til å sjekke hodet hans for lus. -Hver kveld sjekker de hvordan det ligger an, sier 10-åringen. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Noen ganger føles det rart å ha sånne kryp i håret. Jeg har hatt det én gang, i barnehagen, sier 10-åringen.

Kollektiv aksjon

Foreldrene hans gjør en grundig jobb for å holde sønnens hode lusefritt. Og det bør andre foreldre også passe på, spesielt nå.

Forsker Bjørn Arne Rukke på avdeling for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet sier at de ønsker en kollektiv aksjon i forbindelse med skolestart.

– I ferier og slikt er man ute og reiser, og da kommer man i kontakt med andre personer enn man gjør ellers, sier han.

Maybritt Dahl er rektor på Klevstrand skole i Porsgrunn. Hun ber foreldre og barn om å sjekke seg for lus. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Og det at man kommer i kontakt med personer og har hodene tett inntil hverandre, er det som er smittemåten for hodelus. De krabber raskt over fra et hårstrå på en persons hode til et hårstrå på et annet hode.

Advarer foreldre

På Klevstrand skole i Porsgrunn er rektor Maybritt Dahl i full gang med å informere og advare foreldrene.

Hun sender nå ut informasjon der foreldrene blir gjort oppmerksomme på hvordan lus smitter, hvordan de kan oppdage det og hvordan de kan behandle det.

– Høsten er en typisk oppblomstringstid for lus, og vi ser at det er mange elever som får det i disse tidene. Ved å informere får vi kanskje bukt med det litt tidligere.

Fakta om hodelusmytene Ekspandér faktaboks Lus smitter ikke via klesplagg eller interiør. Lus kan ikke fly eller hoppe. Dermed trenger en ikke å frykte smitte dersom det ikke er nærkontakt. Lus sprer seg sjelden via puter, møbler og klær.

Det er ikke nødvendig å koke eller fryse ned sengetøy for å bli kvitt lus. Lus er avhengig av å sitte på et hode og suge blod for å leve. Lus som faller av hodet, er døende og kan ikke spre seg.

Å få hodelus skyldes ikke dårlig hygiene. Alle kan få lus.

Det er ikke nødvendig å holde barn hjemme en viss periode etter at de har oppdaget lus. Dersom de er behandlet, kan de gå på skolen og i barnehagen som normalt.

Det er ikke nødvendig å behandle personer i husholdningen som ikke har fått påvist lus.

Det behøver ikke klø i hodebunnen selv om man har hodelus.

(Kilder: Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen/NTB)

Enkle råd

Rukke på Folkehelseinstituttet har flere enkle råd til foreldre for å bekjempe lus.

– Det som er viktig er å bruke riktig utstyr. Det er en lusekam, som har bare et lite mellomrom mellom tennene i kammen. Da skal man gre grundig fra hodebunnen og ut over hårstråene. Man grer seg systematisk gjennom håret og prøver å finne hodelusene som kan være der.

Det er tre hovedmåter man kan behandle hodelus på, sier Rukke.