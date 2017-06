Mette-Marit: – Håper Bø blir som Slottsparken

– Jeg er glad i all slags vær. Det er helt greit at det regner, kunne kronprinsessen fortelle NRK i Bø i dag.

På vei «hjem»

For selv om hun ikke er vanntett, liker kronprinsessen også det øsende regnværet hun opplevde i Bø.

Kronprinsesse Mette-Marit er for tiden ute på en ny reise med Litteraturtoget. Temaet for årets litterære togreise er «hjem», og det er fjerde gang hun setter seg på toget for å tøffe rundt i Norge med bøker.

Togferden startet i år i Asker og ender i Kronprinsessens fødeby, Kristiansand. Underveis blir det stopp i Bø i Telemark, og Gjerstad i Aust-Agder og Vennesla i Vest-Agder.

Les også: Tar litteraturtoget hjem til Sørlandet

Parkbibliotek

Etter ankomsten i Bø møtte kronprinsessen biblioteksjef Ingvild Elvestad Tørre, og hun hadde en samtale med forfatteren Maja Lunde.

Etterpå gikk turen ut i regnet igjen, der kronprinsessen fikk æren av å klippe snoren på utendørsbiblioteket, som er lagd etter mal på utendørsbiblioteket i Slottsparken i Oslo.

Parkbiblioteket i Slottsparken var et resultat av prosjektet med litteraturtoget.

– Parkbibliotek er et sted der folk kan komme, sette seg ned, lese bøker ute i det fri, og låne og bytte bøker. Jeg synes det er en god ide, sier Mette-Marit til NRK.

– Det har fungert veldig godt i Slottsparken, og jeg håper det funker like bra i Bø.

Etter snorklippingen fikk Mette-Marit æren av å sette inn Maja Lundes bok «Bienes historie» inn i bibliotekssamlingen der.

Inne på biblioteket i Bø hadde Mette-Marit blant annet en samtale med Maja Lunde. Foto: Martin Torstveit / NRK

Videre

Etter arrangementet i Gjerstad 8. juni skal Kronprinsessen på en litterær vandring i Tvedestrand, Bokbyen ved Skagerrak, og samme kveld det blir det et kveldsarrangement i Dypvåg kirke. Her møter Kronprinsessen den kjente salmeforfatteren Svein Ellingsen.

På stoppestedene blir det litterære arrangement i samarbeid med det lokale biblioteket, og Kronprinsessen legger til rette for gode møter mellom publikum og aktuelle forfattere.