Manageren brøt sammen på direkten

Onsdag forrige uke sa Johaugs manager Jørn Ernst fra Skien at de ikke trodde full frifinnelse var en mulighet.

Johaug-manager har gitt opp full frifinnelse

klokka 12.00 mandag fikk de den endelige dommen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS). CAS har økt straffen til 18 måneder, og dermed ryker OL for Therese Johaug.

– Knust

– Jeg er helt knust. Jeg hadde en drøm om å gå OL. Det fikk jeg beskjed om i går at jeg ikke får. Jeg har prøvd så godt jeg kan å stå i det, jobbet hver eneste dag og trent ufattelig mye for å prøve å lykkes i Pyeongchang, sa Johaug på pressekonferansen tirsdag.

De har vært uvirkelige disse tre ukene etter at dopingsaken mot Johaug sprakk, også for manageren.

Optimist

I november gjorde Ernst et intervju med Hamar Dagblad. Den gang fortalte han at ukene etter at dopingsaken ble kjent hadde vært uvirkelige, men at han hadde med seg en ukuelig optimisme i bagasjen.

– Så jeg tror det årner seg, som vi sier i Skien. Det er nærmest livsholdningen min. Kunsten i alt er å skille ut det du kan gjøre noe med, og kutte ut resten. Der står vi nå, både Therese og vi rundt henne. Vi er i gang med å planlegge neste fase og skal gjøre noe med det vi kan gjøre noe med, sa Ernst til avisa.