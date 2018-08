Landbruksministeren griper inn: Søsken får likevel dele gård

– Jeg er veldig glad og letta. Da blir framtida som vi har drømt om, sier en gråtkvalt og lykkelig Solvor Mowinckel Småkasin.

Hun ante ingenting om at saken skulle ta en helomvending denne augustfredagen.

– Det har vært en hard tørn med mye avslag og kamp, men vi har fått utrolig mye hjelp fra kommunen og backing på at vi ikke må gi oss, sier ektemannen Erik Småkasin.

Overprøver to faginstanser

Før sommeren var Solvor inne på Stortinget og møtte stortingspolitikerne på telemarksbenken.

Etter den tid har landbruks- og matminister Jon Georg Dale bestemt å si ja til gårdsdelingen, slik Hjartdal kommune også gjorde.

– Han har overprøvd Fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet, og det er jeg veldig glad for. Det betyr at lokaldemokratiet får være med å bestemme, sier Bård Hoksrud (Frp)

For i januar sa Fylkesmannen i Telemark nei til å dele gården. Og så seint som i juni i år ble det nok et «nei» da Landbruksdirektoratet sa seg enig i at en oppdeling ville redusere inntektsgrunnlaget på gården.

Solvor Mowinckel Småkasin arvet gården i Hjartdal sammen med broren Ole Einar i 1987 etter at foreldrene døde i en flyulykke. De to søsknene ble gårdeiere bare fire og sju år gamle, og vokste opp sammen med bestemoren, som bodde på gården fram til hun døde i mars i fjor.

Da ville søsknene dele eiendommen, og ønsket var at Solvor og familien skulle flytte fra Oslo og tilbake til den fraflyttingstruede kommunen og drive gårdsturisme.

Dette ble tatt hjertelig imot av Hjartdal kommune og ordfører Bengt Halvard Odden. I dag er han glad og letta.

Hjartdalsordfører Bengt Halvard Odden (Ap) var med ekteparet Småkasin da de var på Stortinget for å diskutere saken. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

– Det har vært en vanskelig og krevende ferd, men det viser at Hjartdal kommune har gjort de riktige vurderingene og gjort et vedtak som ikke skaper presedens, men som ivaretar denne familien.

– Vil bli flere fritidseiendommer

Men Telemark Bondelag har hele tida frykta at en deling av gården kunne skape presedens for andre og føre til at mange flere jordbrukseiendommer ble gjort om til fritidsboliger. Derfor mente de det var bedre å selge eiendommen til noen som ville drive gården.

Den frykten har ikke blitt mindre nå, sier bondelagsleder Aslak Snarteland.

Aslak Snarteland i Telemark Bondelag er overraska over snuoperasjonen og mener dette er prinsipielt feil. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Dette gjør det enklere for dem som ikke ønsker å drive jordbruk på landbrukseiendommer framover. Her kan mange med vikarierende motiver komme inn og bruke eiendommene på helt andre måter enn det var tenkt.

Landbruksdirektør Helge Nymoen hos Fylkesmannen i Telemark har ikke sett begrunnelsen for vedtaket, men sier de politiske myndighetene har muligheten til å overprøve slik det er gjort nå.