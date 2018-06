Søsken får atter et «nei» til å dele gård

Det er nå klart at Landbruksdirektoratet er enig med Fylkesmannen i Telemark i at en oppdeling av gården vil redusere inntektsgrunnlaget. Fylkesmannen sa nei til deling av gården, etter at Hjartdal kommune opprinnelig hadde sagt ja.

– En del av ressursene forsvinner fra landbrukseiendommen og kommer bort fra landbruket totalt sett. Derfor har vi grepet inn, sier landbruksdirektør Helge Nymoen hos Fylkesmannen i Telemark.

I 1987 arvet Solvor Mowinckel Småkasin familiegården i Hjartdal sammen med broren Ole Einar. Foreldrene omkom etter en småflyulykke da de var ute for å lete etter sau.

Da bestemoren døde i fjor ble det aktuelt for søsteren å flytte tilbake. Hun har planer om å drive med gårdsturisme, mens broren vil bruke sin del som fritidseiendom.

Solvor Mowinckel Småkasin og broren Ole Einar Småkasin har vært på Stortinget for å få drahjelp videre. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Søsteren: – Ikke overrasket

– Dette er nok et slag i ansiktet, men ikke overraskende. Jeg blir oppgitt og lei meg for at det ikke er noe nytt syn på saken, sier Solvor Mowinckel Småkasin.

– Men har du forståelse for at reglene er slik?

– Jeg har stor forståelse for at man må regulere landbruket og størrelsen på gårdene. Men vi skal ikke dele gården i to, vi skal fradele et lite område på fjellet med noen knauser og unyttig areal.

Direktoratet er enig med Fylkesmannen i at en oppdeling vil redusere inntektsgrunnlaget til gården. Helge Nymoen hos Fylkesmannen er glad for at de har kommet frem til samme avgjørelse.

– Det betyr at vi står samlet om et stødig, faglig grunnlag i saken.

Vil ta saken videre

Søsknene Småkasin vil nå diskutere med advokaten sin hva de skal gjøre videre.

– Vi håper å ta dette videre til Landbruksdepartementet. Får vi ikke hjelp der, ender gården opp som en fritidseiendom, sier Solvor Mowinckel Småkasin.

Det er ikke bo- og driveplikt på gården, dermed kan søskena fortsette å bruke den som fritidseiendom hvis de ikke får tillatelse.

Landbruksdirektoratet bekrefter at saken kan bringes inn for Sivilombudsmannen, domstolene og/eller Landbruks- og matdepartementet.

Solvor, Ole Einar og bestemoren avbildet foran familiegården i Hjartdal. Bestemoren tok seg av de to søsknene, som ble gårdeiere i en alder av 4 og 7 år. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Støtte og motstand

Søskenparet har fått massiv støtte etter at saken ble kjent, men de også møtt motstand. Telemark Bondelag er enig med Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet.

– Landbrukets virksomhet har i alle år vært å ha alle tilgjengelige ressurser på gården. Mangfoldet er det landbruket har bestått av i alle tider, og slik bør det også være framover, sier leder Aslak Snarteland.

Solvor Mowinckel Småkasin sa tidligere i år at hun forstår at folk gir opp i slike saker.

– Det koster mye tid, energi og krefter, men dette er det eneste vi har igjen av arven vår. Den skal vi kjempe med nebb og klør for å beholde.