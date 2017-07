Jan Erik fikk spille med Coldplay

Videoen av at Jan Erik Fillan fra Porsgrunn spiller sammen med Coldplay, er delt av en Youtube-bruker, og denne videoen er igjen plukket opp av Coldplay-fansiden Coldplaying.

«Litt av en kveld»

I sin omtale av videoen, skriver Coldplaying at vokalist Chris Martin lever ut sin drøm som dommer i XFactor.

Men hvordan havnet Fillan sammen med Coldplay oppe på scenen? Fillan skriver om hendelsen på Facebook:

«I Cardiff, dette ble litt av en kveld 😃Fikk bare spille introen til Everglow, (veldig delay i piano), men å være på scenen med Coldplay foran 70 000 mennesker var en vanvittig opplevelse 😳 ☺️ 🎶»

Plakat-stunt

– Jeg hadde sett noen dager før at Martin tok opp en person som sto med plakat foran scenen, så jeg prøvde det samme, sier han til NRK.

På plakaten sto det «Can I play Everglow for you?», forteller han på telefon fra Cardiff.

Han forteller at Martin først kom og snakket med ham, men takket nei til å få besøk på scenen. Men så ombestemte verdensstjernen seg.

– Så fikk jeg komme opp. Han sa til meg at vi fikk prøve, men at det ikke var sikkert at det gikk. Det var nemlig slik at selv om han med en gang hørte hva jeg spilte på pianoet, hørte ikke jeg lyden fra pianoet før litt etterpå. Dermed var vi veldig usynkrone, sier Fillan.

Stemt ut

Da porsgrunnsmannen begynte å spille, henvendte Coldplay-vokalisten seg til publikum.

– Med denne sangen sender vi kjærlighet til hele verden. Til Syria, til Manchester.

Så fikk Fillan spille, og Martin begynte å synge. Men så dukket XFactor-dommer Martin opp, og bestemte at Fillan ikke fikk gå videre til London.

– Det var en vanvittig opplevelse, slår Fillan fast også i dag.