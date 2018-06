Gjødselproduksjon gir bobler i ølet

Kullsyre er et biprodukt fra ammoniakkfabrikk hos Yara Porsgrunn. Ifølge administrerende direktør i Praxair Norge, Sigurd Haukeli, er denne produksjonen deres primærkilde for CO₂.

Når ammoniakkfabrikken hos Yara Porsgrunn starter opp igjen, vil det bety mye for produksjonen av kullsyre i Skandinavia.

– Dette vil avhjelpe situasjonen mye for oss, sier Haukeli.

CO₂, et biprodukt fra gjødselproduksjonen hos Yara, kan redde bryggerinæringens behov for kullsyre. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Det var i forrige uke at ammoniakkfabrikken hos Yara fikk en uventet stans, som også satte en stopper for produksjon av CO₂.

– Vi forventer at produksjonen er oppe og går igjen om to-tre uker, sier fabrikksjef Jon Sletten hos Yara Porsgrunn.

Fabrikkstans i Europa

Fordi mange av Praxairs andre leverandører ligger nede, vil produksjonen i Norge ha stor betydning.

– Når Porsgrunn er oppe og går igjen, så er jo det også en kilde som går inn i vårt europeiske nettverk. Vi håper at det kan være med å avhjelpe situasjonen i andre land, sier Haukeli.

Jon Sletten i Yara sier de hadde produksjonsstans i fem måneder i fjor, uten at det ble CO₂-krise.

– Da hadde vi stengt fra slutten av april og frem til 1. oktober, uten at det var et stort problem, sier Sletten.

Praxair, som eier produksjonsanlegget for CO₂ ved Yara Porsgrunn har normalt flere kilder for å produsere kullsyre. I tillegg til ammoniakkfabrikkene får de CO₂ fra bio-etanolfabrikker.

Anstrengt situasjon

Administrerende direktør i Praxair Norge, Sigurd Haukeli, er glad for at ammoniakkfabrikken hos Yara kommer i gang igjen. Foto: Praxair Noreg

Det som gjør krisen komplett nå, er at også disse har produksjonsstans. Mens mange ammoniakkfabrikker har planlagte vedlikeholdsstopp på denne tiden av året, har stansen hos bio-etanolfabrikkene kommet uventet.

– Situasjonen er veldig anstrengt. For Skandinavia, så har situasjonen vært bedre enn i Europa, så lenge Porsgrunn har gått. Men, da den gikk ned uten at det var planlagt, så fikk vi litt av den samme situasjonen som har vært i Europa, sier Haukeli.

Store leverandører av flytende CO₂ er rammet, slik som Messer, Linde og Air Liquide, i tillegg til Praxair.

Fabrikksjef Jon Sletten sier de starter gjødselproduksjonen igjen om to-tre uker. Foto: Yara

Fotballfeber og varme

At det på samme tid er varmebølge i Europa og fotball-VM, gjør at bryggerinæringen er bekymret. Under produksjon av øl og brus, er bryggeria helt avhengige av CO₂. Flere av bryggeriene i Norge kjøper CO₂ fra Praxair.

– Krisen kommer på at uheldig tidspunkt, sier direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD), Petter Nome.