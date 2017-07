Blåskjellene blir borte - forskerne skjønner ikke hvorfor

Mange sanker blåskjell, enten til krabbefiske med de små eller for å lage en bedre middag. Men alt er ikke som det pleier å være. Mange har opplevd det. På det skjæret eller den knausen ute i vannet hvor du alltid har hentet skjell, blir det stadig vanskeligere å finne noen. Og ettersom somrene går kommer det ikke nye små skjell heller. Til slutt så er det tomt.

Stein Mortensen er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet. De siste seks-sju årene har det jevnt og trutt tikket inn meldinger om blåskjell som er blitt borte – fra plasser der de «alltid» har vært. Derfor har forskerne det siste året undersøkt hvorfor blåskjell forsvinner.

– Det er en trend at blåskjellbestanden ikke fornyer seg, og det bekymrer oss. Det kan ha med havmiljøet å gjøre og det kan ha med sykdom å gjøre. Vi kan rett og slett ikke forklare hvorfor.

Kan være syndebukken

Havforsker Stein Mortensen, sier havforskerne samler inn prøver for å finne ut hva som kan være årsaken til at blåskjellene blir borte. Foto: Asle Hella / NRK

Ærfugl er en av dyrene som kan være syndebukk for at blåskjell forsvinner.

– Ærfuglene beiter gjerne på blåskjell, og det kan føre til at det blir færre av dem.

I vinter fant Martinsen parasitten Marteilia refringens i blåskjell på Bømlo i Hordaland. Denne parasittsykdommen er ikke tidligere funnet i norske blåskjell.

– Det er et helt konkret funn vi gjorde. Blåskjellsykdommen ble funnet under en rutinejobb, og parasitten er kun tidligere funnet i Mellom-Europa. Vi har aldri tidligere sett denne sykdommen i blåskjell i Norge. Dette betyr at sykdommen også kan finnes flere steder i Norge.

Flere steder er blåskjellene som "alltid" har vært der borte. Forskerne skjønner ikke årsaken til at de forsvinner. Foto: Knudsen, Anders Marius / SCANPIX

Merker nedgangen

Forskerne samler nå inn så mange prøver de kan for å finne ut om sykdommen kan være årsaken til at blåskjellene forsvinner.

En av dem som har merket nedgangen av blåskjell er smykkedesigner Anette Skaugen Guldager. Hun lager smykker av blåskjell og for tre år siden var det bare å vasse ut og sanke inn skjell. Siden den gang er blåskjellbestanden gått drastisk ned.

– De første årene var det bare å vasse ut og plukke det en ville ha av blåskjell. Nå må jeg lete skikkelig for å finne skjell, sier Guldager.

Ønsker tips fra publikum

Havforskerne ønsker nå flere tips fra publikum som ferdes langs kysten. Det hjelper dem til å kanskje finne årsaken til at blåskjellene blir borte.

– Vi trenger absolutt flere tips. Gjerne fra folk som er ute og sanker blåskjell på faste plasser. Ser de at blåskjellene er borte, vil vi veldig gjerne vite om det.