Festivalen som kaller seg «Skandinavias største strandfest» har i 15 år blitt arrangert i Kristiansand.

Men nå kan det være slutt. Ifølge Fædrelandsvennen er det konflikt mellom arrangøren og Kristiansand kommune.

De vil nemlig øke leia for festivaltomta til 200.000 kroner om dagen. I tillegg har de krevd leie for dagene det rigges opp og ned.

Samtidig er Bærum kommune på utkikk etter en ny festival å lokke til Sandvika.

For festivalen Kadetten, som først ble arrangert på Kadettangen i 2017, er avlyst for andre år på rad. Og nå leter Bærum etter andre som er interessert i å bruke området.

Festivalen Kadetten har trukket tusenvis av folk og store artister til Sandvika. Men i år er den avlyst for andre året på rad. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Dialog med flere

I en sms til Fædrelandsvennen sier Bærums kommunikasjonssjef Richard Kongsteien at de vil «utvikle Sandvika som en attraktiv festival-by.» Han sier til avisa at de er i dialog med flere aktører, blant annet Palmesus.

Festivalen har ca. 40.000 besøkende årlig. Og er dermed en av de største i Norge.

Bærum mener Kadettangen kan være et aktuelt sted for festivalen, som er kjent for å kombinere strandliv og musikk.

Strandområdet Kadettangen i Bærum er høyaktuell for festivaler, mener Bærum kommune. Foto: Artur do Carmo / NRK

Men overfor Fædrelandsvennen understreker Kongsteien at de foreløpig ikke har kommunet med noe konkret tilbud til Palmesus.