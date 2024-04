Vil ha kunsten vekk fra marka – nå avgjøres Roseslottets skjebne

Stenger Roseslottet folk ute fra marka?

Ja, mener Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Tvert imot, mener Vebjørn Sand og Stiftelsen Roseslottet.

Nå er det opp til Oslo-politikerne om brødrene Eimund og Vebjørn Sands spektakulære kunstprosjekt på Oslos tak får stå.

Det var Akersposten som omtalte saken først.

Nær 300 kunstverker

Til sommeren er det fem år siden Roseslottet åpnet ved Frognerseteren stasjon. Det består av nær 300 kunstverker; monumentale malerier, installasjoner og skulpturer.

VEKK NESTE ÅR? Roseslottet åpnet i 2020, men skulle bare være midlertidig. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Blant dem er om lag hundre malerier av Vebjørn Sand inspirert av okkupasjonen og motstandskampen fra 1940 til 1945.

Roseslottet er en kunstinstallasjon og et pedagogisk prosjekt som har til formål å fortelle historien om okkupasjonen av Norge og om de grunnleggende prinsippene for demokrati, rettsstat og humanisme som da ble satt ut av kraft. Fra Roseslottets visjonstekst

– Trengs mer enn noen gang

Roseslottet har hele tiden vært midlertidig. Tillatelsen går ut i 2025.

Stiftelsen har søkt Oslo kommune om å gjøre Roseslottet permanent.

– Roseslottet har blitt et viktig demokratibyggende sted, sier Vebjørn Sand til NRK.

UROLIGE TIDER: Roseslottet gir håp for fremtiden, mener Vebjørn Sand. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det har tatt imot tusenvis av skoleklasser for å lære om våre frihetsverdier i en tid der dette er under press.

– Roseslottet er et sted for håp og tro på fremtiden. Det trenger vi mer enn noen gang, sier kunstneren.

– I strid med markaloven

Plan- og bygningsetaten (PBE) sier blankt nei. De mener at det er i strid med både markaloven og kommuneplanen for Oslo.

Formålet med loven er å «fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett».

Ifølge etaten stenger Roseslottet folk ute fra marka.

I sin begrunnelse skriver de blant annet:

«Roseslottet er en inngjerdet kunstinstallasjon som legger beslag på deler av marka og som tar betalt for inngang, noe PBE mener er svært problematisk da det strider med at marka skal være tilgjengelig for alle.»

MINDRE TILGJENGELIG? Roseslottet og plan- og bygningsetaten er uenig i om kunstprosjektet gjør marka mer eller mindre tilgjengelig. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Trekker folk til marka

Stiftelsen mener det er omvendt. Vebjørn Sand viser til at godt over 400.000 mennesker har besøkt Roseslottet siden åpningen.

– Vi får besøk av skoleklasser og mennesker fra Oslo og landet vårt som ikke har vært i marka før.

– Siden vi kom på Time Magazine sin liste over de hundre mest attraktive stedene å besøke i verden, kommer også stadig flere turister og opplever Roseslottet og Nordmarka, sier Vebjørn Sand.

Kan ta tid

Etter avslaget fra PBE har stiftelsen krevd at saken legges fram for Oslo bystyre.

Når Roseslottets skjebne blir avgjort av politikerne er uklart.

Byrådsavdeling for byutvikling opplyser at saken kom til rådhuset siste dag før påskeferien. De kan ikke si når byrådet vil komme med sin anbefaling.